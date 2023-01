Cuti Romero reveló por qué le gritó el gol a Mbappé

Al cumplirse un mes de la histórica definición de la Copa del Mundo, el cordobés contó el motivo del grito del tercer gol en la cara del delantero francés, autor de un triplete. “Parece que siempre los argentinos somos los malos, pero me había dado mucha bronca porque Enzo fue a hablarle y (Mbappé) lo trató muy mal, me hizo enojar”, detalló el “Cuti” en una entrevista con la radio D Sports, para añadir: “Justo hizo el gol Leo y me salió festejarle en la cara”.