Campaña en San Lorenzo para echar a un dirigente

image.png Pedro Troglio ya trabaja en San Lorenzo de Almagro.

Sin embargo, Mauro Cetto hizo una declaración sobre Ángel Romero y su posible llegada a Boca Juniors.

Tales dichos, cayeron muy mal en la fanaticada azulgrana, por la gran rivalidad que existe con el club de la RIbera.

La salida de los mellizos (Óscar y Ángel) de San Lorenzo, los confrontó con el dirigente Mauro Cetto, quien además habló de que ambos futbolistas "le pidieron irse".

"Son mellizos, es lógico que se lleven bien y compartan muchas cosas, pero también se puede tener afinidad con otros jugadores y eso es lo que ha faltado en algún momento", dijo Cetto tras la turbulenta salida de los hermanos.

Por su parte, los Romero, desmintieron rotundamente a Mauro Cetto en su carta de despedida de San Lorenzo de Almagro.

image.png Comunicado de salida de los hermanos Óscar y Ángel Romero, de San Lorenzo. (Foto: Twitter)

https://twitter.com/guslavole/status/1479267825227210752 Llenemos de publicaciones de #AndateCetto — Gustavo Lavoletta (@guslavole) January 7, 2022

https://twitter.com/BautistaMorandi/status/1479304495884611587 #AndateCetto y llevate a lammens — Juan bautista morandi (@BautistaMorandi) January 7, 2022