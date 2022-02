Cuando CFK habla de pobreza ¿de qué está hablando?

La pobreza no se describe, la pobreza se vive. La pobreza no es sólo una cuestión de cantidad de dinero o de acceso a infraestructura adecuada sino que es un déficit integral, que trasciende la billetera. Los líderes argentinos describen la pobreza pero desconocen todo o casi todo sobre qué es la pobreza. Ellos habitan otra dimensión, en la que no hay pobreza ya que pueden acceder al Estado tal como si fuese un activo personal, utilizan lo público tal como si fuese privado. El caso de CFK y sus vuelos a El Calafate (Santa Cruz), que expone Pablo Tallón para la agencia Noticias Argentinas ayuda a ilustrar este comportamiento tan curioso de los líderes argentinos. Es obvio que no es un abuso exclusivo de la vicepresidenta de la Nacion ni del Frente de Todos. Es un mínimo común denominador que recorre a los dirigentes argentinos en su mayoría y provoca la sensación de abuso en unos, impotencia en otros, e interrogantes a todos sobre la democracia representativa: