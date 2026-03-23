Ciencia: Podría haber bacterias que sobrevivieron el viaje desde Marte

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El resultado fue inesperado: el 60% de las bacterias expuestas a 2,4 gigapascales sobrevivió. No solo eso: al analizar qué genes se activaban, detectaron que los organismos comenzaban a reparar sus propios daños celulares tras el impacto.

La vida podría viajar entre planetas

La conclusión del estudio, publicado en la revista académica PNAS Nexus, es contundente: la vida puede propagarse de manera natural de un planeta a otro. La Deinococcus radiodurans —y probablemente otros extremófilos— son capaces de resistir el lanzamiento al espacio generado por un gran impacto, sobrevivir la travesía interplanetaria y llegar intactos a un nuevo mundo.

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Lo que parecía ciencia ficción ahora tiene evidencia de laboratorio. Y si la vida viajó de Marte a la Tierra, la pregunta que sigue es inevitable: ¿en qué dirección fue?

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