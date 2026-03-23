¿UN MISTERIO MENOS?
Ciencia: Podría haber bacterias que sobrevivieron el viaje desde Marte
La NASA lleva años buscando vida en Marte, pero la ciencia acaba de darle un giro: la respuesta podría estar en una bacteria que ya tenemos en la Tierra.
Su resistencia desafía cualquier lógica terrestre: tolera dosis de radiación miles de veces superiores a las letales para el ser humano y sobrevive desecaciones extremas que destruyen a cualquier otro organismo conocido. Marte, con su hostilidad extrema, parece un entorno mucho más afín a sus capacidades.
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El experimento que lo cambia todo para la ciencia
Esas características, dicen los investigadores, encajan mejor con las condiciones de Marte que con las de la Tierra. El problema era otro: si vino del Planeta Rojo, ¿cómo sobrevivió el viaje?
Un equipo encabezado por Lily Zhao, de la Universidad Johns Hopkins, recreó en el laboratorio el impacto de un asteroide. Colocaron bacterias entre placas de acero y las golpearon con una tercera, sometiéndolas a presiones de hasta 3 gigapascales —equivalente a 30.000 veces la presión atmosférica terrestre.
El resultado fue inesperado: el 60% de las bacterias expuestas a 2,4 gigapascales sobrevivió. No solo eso: al analizar qué genes se activaban, detectaron que los organismos comenzaban a reparar sus propios daños celulares tras el impacto.
La vida podría viajar entre planetas
La conclusión del estudio, publicado en la revista académica PNAS Nexus, es contundente: la vida puede propagarse de manera natural de un planeta a otro. La Deinococcus radiodurans —y probablemente otros extremófilos— son capaces de resistir el lanzamiento al espacio generado por un gran impacto, sobrevivir la travesía interplanetaria y llegar intactos a un nuevo mundo.
Lo que parecía ciencia ficción ahora tiene evidencia de laboratorio. Y si la vida viajó de Marte a la Tierra, la pregunta que sigue es inevitable: ¿en qué dirección fue?
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