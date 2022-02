Aníbal Fernández declaró en el juicio contra CFK

Al referirse a la jefatura de Gabinete, Aníbal Fernández señaló que entre sus tareas "debe seguir lo que hace la Oficina Nacional de Presupuesto, la tarea es la de ir viendo lo que tiene que ver con los gastos, recursos, fuentes de financiamiento y con las pautas macroeconómicas que marcan la definiciones formales para un año visto".

"¿Se le asignó fondos de manera desproporcionada a Santa Cruz?", preguntó el abogado de CFK, Carlos Beraldi tomando así, una de las principales imputaciones contra la vicepresidenta. "No, no se hizo nunca con ninguna provincia, no hay beneficiados", dijo Fernández.

La defensa de Cristina Kirchner continuó: "¿Se tenía como propósito beneficiar a algún empresario en particular?", en clara referencia a Lázaro Báez, "No sucede de ninguna manera, la ONP, la Jefatura de Gabinete no se reúnen con proveedores, no hay manera de hacer tal cosa", respondió Aníbal.

En relación a esa respuesta, explicó que el criterio de distribución de partidas para obra pública responde a la "ecuanimidad en función de la honestidad del presidente, no vi gestos de deshonestidad en la preparación y desarrollo en estos aspectos en los gobierno de Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner y Alberto Fernández".

Al continuar con su exposición, Aníbal Fernández defendió los Decretos de reasignación de partidas presupuestarias al explicar que "son decisiones administrativas con control de legalidad, y pasó antes por los legales de los ministerios que participaron y finalmente, por la secretaría legal y técnica".

Cabe destacar que todos los que fueron jefes de Gabinete de CFK fueron citados a declarar como 'testigos' a pedido de la defensa, ya que una de las hipótesis de la acusación es que se redistribuyeron partidas presupuestarias para poder asignarlas a las obras públicas que Vialidad Nacional financió en Santa Cruz. Y justamente la tarea de reasignación de las partidas presupuestarias es propia de los jefes de gabinete.

Así, ya declararon en la causa Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich y Carlos Zaninni, ex secretario de Legal y Técnica durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina.

El próximo 15/02 declararán Alberto Fernández y Sergio Massa. El Presidente estaba citado para hoy, pero pidió postergar su declaración por estar de viaje en el marco de una gira internacional.