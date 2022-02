Cabe destacar que todos los que fueron jefe de Gabinete de CFK fueron citados a declarar como 'testigos' a pedido del abogado de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi, ya que una de las hipótesis de la acusación es que se redistribuyeron partidas presupuestarias para poder asignarlas a las obras públicas que Vialidad Nacional financió en Santa Cruz. Y justamente la tarea de reasignación de las partidas presupuestarias es propia de los jefes de gabinete.

Así, ya declararon en la causa Juan Manuel Abal Medina, y Carlos Zaninni, ex secretario de Legal y Técnica durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina. Luego también lo harán Jorge Capitanich y Aníbal Fernández.

El juicio ya lleva casi tres años al haberse iniciado en mayo de 2019, y se extiende a raíz que se hacen pocas audiencias por semana y hay una gran cantidad de testigos citados en el debate.

Recordemos que en diciembre de 2019, días después de haber asumido como Presidente de la Nación, Alberto Fernández había rechazado esta causa contra Cristina Kirchner, al asegurar que es "vergonzoso" que la hayan imputado en ese expediente.

"Un alumno que rinde Penal en la Facultad de Derecho con esos argumentos no aprueba la materia. Lo que hizo Ercolini es insólito", dijo respecto al juez Julián Ercolini.

Sobre la causa Vialidad, Alberto Fernández consideró que involucrar a CFK "es no tener idea de cómo funciona el Estado, es no tener idea de cómo se resuelven y ejecutan las obras públicas". "Técnicamente es un disparate todo lo que han hecho con Cristina", completó.

A su vez, el Presidente también se refirió en ese momento al pasaje en el que Cristina mencionó que los jueces tendrían que citarlo a él, que fue jefe de Gabinete entre 2003 y 2002. "Dijo una obviedad. El que administra el estado es el jefe de Gabinete", explicó.

Zannini: "tengo el peor concepto de esta causa"

El actual procurador del Tesoro de la Nación Carlos Zannini, declaró el 1ero. de febrero como testigo en el juicio oral por la obra pública en la que está acusada Cristina Kirchner: “Quiero expresarle que tengo el peor de los conceptos del requerimiento y de la cusa. Se trata de una acción desde la política que trata de instrumentar al poder judicial”, sostuvo el ex secretario de Legal y Técnica.

“Ha sido para mi de un ejemplo de la tentativa de utilizar el cronograma de audiencias y de la causa en sí como un instrumento electoral. De instalar la idea de que el peronismo hace pero roba. Se empezó por la judicialización de la política y hoy se quiere terminar con la criminalización de la política y en particular de la obra publica”, dijo Zannini cuando el presidente del Tribunal Oral Federal 2, Rodrigo Giménez Uriburu, le preguntó -como se hace con todos los testigos- si tenía algún interés particular en el resultado del juicio.

En su declaración como testigo, Zannini apuntó a quitarle responsabilidad a Cristina Kirchner. Cuando el abogado Beraldi le preguntó "cuáles eran las funciones que cumplía el Presidente de la Nación en la ejecución del presupuesto", respondió que "no tenía injerencia porque es función del jefe de Gabinete".

También afirmó que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner brindaron fondos a Santa Cruz para las obras públicas por el atraso en infraestructura que la provincia tenía antes de la llegada del matrimonio a la Casa Rosada. En este sentido, declaró: “Santa Cruz recibió una ayuda importante del gobierno nacional para ponerla de acuerdo con las necesidades del mundo moderno. Llamábamos a Santa Cruz la periferia de la patria porque antes de Néstor Kirchner se sentía abandonada del Estado Nacional y de sus provincias hermanas”.

Consultado acerca de si sabía si en esas partidas de obras públicas "se direccionaron para que sean asignadas a algún empresario”, respondió: “Desconozco, hubiera sido muy difícil, se firma un convenio, hay en juego normativa nacional y provincial, es muy difícil que se digite a alguien una obra de cualquier tipo”.

Qué declaró Abal Medina

"Cuando llegaba a mi oficina ya había pasado por diferentes áreas y ministerios que lo habían avalado. Si hubiese visto algo irregular lo hubiese denunciado", declaró por su parte el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina.

Ante otra pregunta del fiscal, Abal Medina respondió que las órdenes de reasignar las partidas de obra pública provenían del Ministerio de Planificación y que desconocía a qué constructoras se asignaban luego de aprobarlas.

Abal Medina explicó en detalle el procedimiento para elaborar el presupuesto nacional, las áreas que intervienen, el proceso interno en las diversas áreas de la jefatura de gabinete, del Ministerio de Economía y finalmente sus modificaciones en el Congreso, para que comience a ser ejecutado por el jefe de Gabinete. Explicó la necesidad de utilizar sus decisiones administrativas para reasignar partidas y de utilizar DNU para ampliar esas partidas, según las necesidades.

Cuando el fiscal le preguntó sobre las 70 reasignaciones presupuestarias que realizó como jefe de Gabinete y si sabía quién era el adjudicatario de la obra cuando se disponía esa reasignación, Abal Medina dijo que desconocía ese nivel de detalle y puso como ejemplo que es como si él supiera quién es el proveedor de los lápices que compra una central nuclear. Dijo que no se trató de favorecer a ninguna jurisdicción en particular, si no se hubieran opuesto las otras provincias.