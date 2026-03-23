Envión: Importante aeropuerto del país suma nuevas rutas para este 2026

image Con el impulso de la gestión provincial, la terminal aérea continúa creciendo y apuesta a conexiones con eventos internacionales para escalar posiciones. Copa del Mundo y Fórmula 1, los confirmados.

Los destinos más elegidos

La conexión Rosario–Panamá tuvo un 90 % de ocupación sobre el total ofrecido a ese destino, mientras que la ruta Rosario–Río de Janeiro alcanzó el 88 %. En términos de volumen de pasajeros, Panamá lideró con 14.589 viajeros, seguida por Río de Janeiro con 13.885, San Pablo con 8.914 y Florianópolis con 5.030.

En ese sentido, Puccini manifestó: "Estamos entusiasmados por cómo vienen respondiendo los usuarios ante la renovación de la terminal y la ampliación de oferta en términos de rutas. Y también estamos trabajando mucho para sumar conexiones: Chile y Paraguay son dos de los objetivos que nos trazamos para reafirmar a Rosario y venimos avanzando".

Estos indicadores reflejan el sostenido crecimiento del Aeropuerto de Rosario, particularmente en el segmento internacional, consolidando su rol como una terminal estratégica para la conectividad aérea del interior del país.

Sobre ello, Puccini destacó que este récord por segundo mes consecutivo permite vislumbrar que no se trata solo de un fenómeno de temporada sino que "tenemos la expectativa de que el crecimiento se sostenga durante el año", y agregó que "el transporte de pasajeros se suma a las posibilidades para el sector productivo regional que puede exportar sus productos gracias a que tenemos vigente Exporta Simple, que ha permitido bajar los costos logísticos al sector privado hasta en un 50% en dólares".

A su turno, la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, remarcó que "muchas de las conexiones que tenemos vigentes, y que aumentaron frecuencias en las últimas semanas, operan como hubs logísticos permitiendo a los pasajeros salir desde un aeropuerto más cercano a su domicilio, con mayor comodidad y desde acá poder conectar con otros puntos de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, Norteamérica e incluso Europa. Un ejemplo: pueden salir de noche de Rosario y desayunar en Miami. Esas son las ventajas que tienen hoy los usuarios".

Más vuelos

Vale tener en cuenta que el AIR continuará ampliando su oferta de conectividad internacional con la incorporación de nuevas rutas y frecuencias.

Tal es así que el presidente, Juan Pio Drovetta, adelantó que existen "importantes novedades de cara a los próximos meses: la llegada de Arajet en junio con vuelos hacia Punta Cana y conexiones, con tres frecuencias semanales, y el inicio de la operación de World2Fly que unirá Rosario con Madrid de manera directa a partir de octubre, con dos vuelos por semana".

"También tenemos confirmado el incremento de frecuencias hacia San Pablo y Lima, mientras que Aerolíneas Argentinas habilitará vuelos directos a Miami en el marco del Mundial de Fútbol. A esto se suma el vuelo especial organizado por el mayorista Ola durante noviembre, para viajar desde Rosario directo a la Fórmula 1", cerró.

image El Aeropuerto Internacional de Rosario anunció el lanzamiento de un vuelo chárter directo a San Pablo para vivir la Fórmula 1.

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