Cómo evitar la inflamación: no consuma estas bebidas

Las gaseosas pueden ser deliciosas, pero están llenas de azúcar. Aunque beber una lata de vez en cuando no tiene efectos inflamatorios instantáneos, tomarlas de forma regular durante un período de tiempo más prolongado puede llevarnos por el camino de la inflamación crónica. Según un estudio publicado en The American Journal of Clinical Nutrition, beber una lata al día provocó una mayor resistencia a la insulina y un colesterol más alto en los participantes del estudio.

Alcohol

Cantidades excesivas de alcohol pueden provocar inflamación con el tiempo. Si bien la Asociación Estadounidense del Corazón y las Guías Alimentarias para los Estadounidenses concluyen que el consumo moderado puede encajar en un estilo de vida saludable (una bebida al día para las mujeres y dos bebidas al día para los hombres), exceder esta recomendación podría resultar en problemas de salud que contribuyen a la inflamación.

Un informe que se encuentra en Alcohol Research también concluyó que demasiado alcohol con el tiempo puede causar problemas gastrointestinales que conducen a la inflamación. Esto se debe a que cantidades excesivas de alcohol pueden erosionar parte del revestimiento intestinal y alterar nuestra microbiota intestinal.

Las bebidas alcohólicas, peligrosas en la mediana edad. El alcohol, peligroso para la inflamación.

Bebidas energéticas

Las bebidas energéticas son otra bebida que viene llena de azúcar agregada, lo que puede provocar inflamación con el tiempo. Por lo general, grandes ingestas de azúcar pueden conducir a un aumento de peso, lo que puede poner a las personas en mayor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, síndrome metabólico y otras condiciones de salud que contribuyen a la inflamación crónica.

Este estudio del Journal of the American Society of Nephrology encontró que los niveles altos de fructosa pueden provocar más inflamación debido a su interacción con nuestras células endoteliales, las células que ayudan a regular la inflamación en nuestro cuerpo.

Cómo evitar la inflamación

En última instancia, habría que limitarse a tomar bebidas extremadamente azucaradas con moderación. Ninguna bebida provocará inflamación después de un solo sorbo, pero el consumo excesivo de estos puede provocar mayores problemas de salud que desencadenan una inflamación crónica a largo plazo.

La mejor regla general es concentrarse en el agua y otras bebidas bajas en calorías para la hidratación y si está buscando bebidas antiinflamatorias para ayudar a reducir la inflamación, busque consumir bebidas el té verde.