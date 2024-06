No le alcanza con las Fuerzas del Cielo al presidente testimonial

Los acontecimientos de los últimos días ponen en entredicho una de las principales convicciones de Javier Milei. El Presidente suele repetir en sus apariciones un axioma en el que deposita su confianza. No se trata de un principio político ni económico, sino religioso. “La victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas del cielo”, reza el pasaje del libro I de Macabeos del Antiguo Testamento que el Presidente repite desde la campaña. Así, Milei estableció que cualquier tarea emprendida por él y su grupo tiene como respaldo final un poder superior, acaso divino, que se impondrá ante la adversidad sin importar de cuánto recurso humano se disponga. Esa convicción, que se convirtió en un credo para los libertarios -incluso para los más nóveles, como Daniel Scioli- entró en un tembladeral. Los problemas de gestión que vienen de arrastre y estallaron en la última semana exponen que al gobierno mileista no le alcanza ese poder providencial “para ganar la batalla” y que sí importan los “soldados”, entendido como los funcionarios que colaboran con la administración del país, no tanto por su cantidad como por su calidad y efectividad.