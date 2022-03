Justin Bieber no pudo salvar a la Iglesia Hillsong

La Iglesia Hillsong dijo que nació del "compromiso con el llamado de Dios" a Brian y su esposa Bobbie, y pidió a los feligreses que oraran por ambos.

Todo esto sucede cuando se estrenó en Discovery+ una 'docuserie' titulada 'A Megachurch Exposed' (Una Megaiglesia Expuesta), que intenta relatar en 3 capítulos, su trayectoria para "apoderarse del mundo", con hitos tales como cuando en 2017 el entonces pastor Carl Lentz introdujo al cantante Justin Bieber pero 3 años después, Bieber ya no estaba y Lentz había sido expulsado mientras el liderazgo de Hillson entró en un vendaval.

El ascenso

Discovery+ cuenta el inicio en Nueva Zelanda, con Frank Houston.

La iglesia original fue establecida en 1983 como Hills Christian Life Center, en Baulkham Hills, Nueva Gales del Sur, por Brian Houston y su esposa Bobbie. Hasta que se separó de la denominación Christian Life Center (CLC), en 2018, Hillsong era miembro de las Iglesias Cristianas Australianas (representación local de las Asambleas de Dios ).

Hay una historia negra en el origen: Frank Houston fue pastor en Nueva Zelanda y Australia, y acusado de abusar sexualmente de niños en el transcurso de su ministerio: 1 de las 9 víctimas identificadas fue víctima habitual de abusos sexuales en las décadas de 1960 y 1970 cuando tenía entre 7 y 12 años. En 1999, su madre denunció el abuso a las Asambleas de Dios. En ese momento su presidente en Oceanía era Brian Houston, quien estaba legalmente obligado a denunciar el crimen, y no lo hizo. Luego llegó la ruptura y n 2001 la iglesia de Houston fue rebautizada Hillsong.

Hillsong es conocida por su música de adoración, con grupos como Hillsong Worship, Hillsong United y Hillsong Young & Free con muchos créditos musicales y éxitos de los que tiene su licencia o propiedad intelectual.

Brian seleccionó a la ex actriz infantil australiana Darlene Zschech para que fuera la líder de adoración Nº2 de la iglesia. En 1993 Zschech escribió la canción "Shout to the Lord" (Grita al Señor) para la banda Hillsong de la iglesia, y fue un éxito tan grande que en esa misma década, según la docuserie, "Hillsong comenzó a otorgar licencias de su música a organizaciones cristianas de todo el mundo, creando una exponencial fuente de ingresos y exposición".

Shout to The Lord & Agnus Dei (Darlene Zschech - Revealing Jesus)

La notoriedad se volvió tan grande que las ofertas musicales de Hillsong fueron modeladas a partir de éxitos contemporáneos.

La ex miembro de Hillsong Sydney, Tanya Levin, afirmó: "La música es un departamento realmente enorme porque es muy importante para [el poder] hipnótico [de la iglesia]. La música está organizada para cubrir cualquier necesidad de la iglesia, inclusive financiera porque el objetivo es obtener dinero de la gente".

Con regalías por un total de US$ 100 millones por año, Brian buscó una expansión agresiva en los años 1990 y principios de los 2000.

En 2008 Hillsong llegó a la ciudad de Nueva York en 2008 y presentó al pastor Carl Lentz, estrella en ascenso egresada de Hillsong College.

Lentz logró el look de estrella de rock, con una predicación apasionada, estilo que algunos llamaron Coldplay-for-Christ, creando un ambiente de club nocturno en los servicios de Hillsong.

La fila de fieles neoyorkinos para ingresar al espacio de conciertos de Irving Plaza daba vuelta la manzana, con reserva semanal de localidades.

Craig Carson, ex voluntario de Hillsong LA, recordó ante la cámara: "Seamos sinceros, no vienen por la sana doctrina, no vienen para ser alimentados con la Palabra, sino para ver al genial Carl Lentz".

Janice Lagata, exdirectora de escena de Hillsong NYC, tuvo interacciones frecuentes con Lentz y reconoció que era fácil sucumbir a su encanto: "Por la forma en que te mira, yo estaba como, 'Oh, está bien, seguiría a este tipo a cualquier parte'."

Este magnetismo de Lentz atrajo especialmente a Brian Houston, quien había tenido "intenciones explícitas y directas de dominar el mundo con su iglesia... durante 30 años", dijo Levin, "y creo que cuando vio a Carl Lentz, se dio cuenta de que ganaría el premio gordo".

Hillsong estaba creciendo simplemente porque la gente asistía a los servicios con la esperanza de cruzarse con Bieber y quien era su novia, Selena Gomez.

Justin Bieber, Carl Lentz, Rich Wilkerson & Chad Veach interview at Hillsong Con

Luego aparecieron otros amigos famosos de Lentz: Kendall Jenner, Jay-Z, Oprah Winfrey, Kevin Durant, Hugh Jackman y su familia, Bono, Nick Jonas y Lenny Kravitz, por nombrar algunos.

Pero Bieber era el devoto de Hillsong más destacado, y su compromiso con un camino de fe y expiación se produjo en un momento en que Bieber estaba pasando por situaciones complicadas, incluido un arresto en 2014.

"¿Fue una coincidencia afortunada que Bieber se involucrara con Hillsong?", preguntó el reportero principal del sensacionalista Page Six (New York Post), Oli Coleman.

Él se respondió a sí mismo: "Tendré que ser un poco cínico, dado que estoy muy seguro de que era parte de la estrategia de Hillsong para atraer celebridades y convertirlas en el centro de su marca".

Llamando a las intenciones de Lentz "inherentemente engañosas o hipócritas", continuó Coleman, "la motivación parece haber sido usar la celebridad y el glamour para acumular seguidores, poder, fama. Alguien como Carl Lentz, que tenía estos objetivos en mente, vió la oportunidad de subir a Bieber a bordo".

El creador de la cuenta, en Instagram, de PreachersNSneakers, Ben Kirby, dijo: "Para mucha gente, pareció que era solo una herramienta para construir su propia red personal".

Pero los voluntarios comenzaron a cuestionar el esquema de los servicios religiosos enfocados en las celebridades, incluida un área VIP a la que los fieles habituales tenían prohibido ingresar.

Había algo que preocupaba más a todos los creyentes: el creciente culto a su personalidad que aceptaba y hasta estimulaba Lentz, y qué haría Brian Houston al respecto.

"Si todo el asunto de la iglesia se basa en ese chico o chica... [siempre estarán] a un paso en falso de implosionar todo. Así se llega a un ministerio erosionado, construido sobre arena en muchos sentidos", dijo Kirby.

"Siempre era algo así como 'Ten cuidado, hombre'", recordó Lagata. "Porque lo único que a todo el mundo le gusta más que una estrella en ascenso es una estrella que cae, ¿verdad? Con el tiempo, estas cosas te alcanzarán".

La caída

El episodio 2 precisamente trata acerca de la caída de Lentz a causa de "fracasos morales".

"Cuando hablamos de Carl y la pureza, la imagen mental que tengo es, honestamente, un lobo con piel de cordero", dijo Jaclyn Hayes, exmiembro de Wave Church, la iglesia de Virginia donde Lentz predicó antes de unirse a Hillsong.

Supuestamente, Lentz era conocido en Wave por ser vehemente sobre la abstinencia y la pureza, aunque algunos afirman que era un secreto a voces que era un mujeriego.

Una participante de la docuserie de Discovery+ (apodada 'Doreen' para proteger su identidad) dijo: "Esto ya era algo muy, muy conocido de Carl. Creo que las personas como él son muy intuitivas sobre dónde pueden ir a cazar".

La ruina de Lentz en Hillsong se produjo porque le fue "infiel" a su esposa durante 17 años, Laura, lo que reconoció públicamente en 2020.

Una mujer llamada Ranin Karim se presentó como su supuesta amante y participó en la docuserie de Discovery +.

El pastor estrella, Lentz, llevaba una doble vida pero desde el púlpito advertía con vehemencia que no podía suceder algo semejante.

Ranin Karim.jpg Ranin Karim.

El presente

Quizás resulte necesaria una 2da. temporada de Discovery+ porque Brian Houston acaba de renunciar a la Iglesia Hillsong, la congregación que fundó hace casi 40 años y de la que fue el pastor principal mundial.

Houston había estado de licencia de la iglesia esperando su comparecencia ante el tribunal de ética por 2 denuncias.

Uno involucró mensajes de texto enviados a una integrante del personal femenino; el otro ocurrió cuando ingresó borracho a la habitación de un hotel de una mujer no identificada, después de una conferencia de Hillsong hace 3 años y estuvo 40 minutos dentro durante la conferencia anual de la iglesia en 2019.

Phil Dooley, líder mundial interino de Hillsong, se disculpó con la congregación y se comprometió a convertirla en un lugar seguro para la curación espiritual.

“Donde se han perdido la confianza y los aspectos de la transparencia, haremos todo lo posible para reconstruir eso”, dijo Dooley.

La iglesia planifica someterse a una revisión independiente de su estructura y procesos de gobierno.

“Todavía queda mucho por hacer y el liderazgo de nuestra iglesia continúa buscando a Dios por su sabiduría mientras establecemos el rumbo para el futuro. Reconocemos que se necesita un cambio”.

DOMINGO DE VISIÓN con Brian y Bobbie Houston | Hillsong en Línea

Consecuencias

Sam Collier, el primer pastor principal afroestadounidense de una iglesia de Hillsong, ha anunciado que dejará su cargo, disgustado con los escándalos en Hillsong.

Collier, quien con su esposa, Toni, acababan de aceptar el desafío de instalar Hillsong en Atlanta, Georgia, anunció su salida de la iglesia.

“Mi mayor razón para renunciar como pastor de Hillsong Atlanta probablemente no sea un secreto para ninguno de ustedes. Con todos los documentales, escándalos, artículos, acusaciones y el posterior manejo de estos ataques por parte de la iglesia, se ha vuelto demasiado difícil liderar y hacer crecer una Iglesia joven en este entorno”, dijo Collier, quien también es asesor de la familia King, y fundador de 'A Greater Story Ministries' (Ministerios de la Gran Historia).

“No tengo vergüenza de admitir que lloré como un bebé momentos después de informar al pastor global de Hillsong de mi partida”.

Hillsong Atlanta se lanzó en octubre de 2020 con el objetivo de “construir una gran iglesia centrada en Cristo y basada en la Biblia, cambiando la mentalidad y capacitando a las personas para liderar e impactar en todas las esferas de la vida”, dijo Collier en ese momento a The Christian Post.

También dijo que la iglesia tenía como objetivo ser una “iglesia multicultural, llena del espíritu y teológicamente astuta”, una que modele la unidad en un tiempo desesperadamente dividido en la historia.

“Históricamente, hemos perdido el control en lo que respecta a la unidad”, dijo, citando a Martin Luther King Jr., quien una vez describió a la hora del sermón en las iglesias como “una de las horas más segregadas en la América cristiana”.

sam-collier.jpg Sam Collier y su esposa Toni Collier, primeros pastores afroestadounidenses de Hillsong Church y los elegidos por Facebook.

Advertencia

'Generación Z y el futuro de la fe en Estados Unidos' es un informe de Daniel A. Cox, miembro principal de encuestas y opinión pública del American Enterprise Institute, un 'think tank' conservador, y quien también se desempeña como director del Centro de Encuestas sobre la Vida Estadounidense.

El trabaja de investigación de opinión pública que presentó describe una situación complicada y disminuida en la visión de la religión:

Gran parte del desinterés o frustración por la religión hoy en día es impulsada por personas que alguna vez fueron religiosas.

Hay una población creciente de personas sin afiliación religiosa cuyos padres una vez religiosos los criaron sin religión.

Pero ¿cuál es el modelo que tienen los jóvenes?

Cox no debería realizar su informe sin cruzarlo con la realidad social, familiar, cultural y religiosa que padecen los Z. Sin ir muy lejos, la iglesia Hillsong se enfocaba en ellos y ha explotado sin reparos.

Cox intenta mencionarlo en forma superficial:

“Los adultos jóvenes de hoy han tenido experiencias sociales y religiosas completamente diferentes a las de las generaciones anteriores. Los padres de los Millennials y la Generación Z hicieron menos para alentar la participación regular en los servicios de adoración formales y modelar comportamientos religiosos en sus hijos que las generaciones anteriores”, escribió Cox. “Muchas actividades religiosas de la infancia que alguna vez fueron comunes, como dar gracias por los alimntos, se han convertido más en la excepción que en la norma”.

Cox ubica el problema fuera de las cuestionadas iglesias, protagonistas de decenas de escándalos que se leen, se ven, se postean.

Él cita Proverbios 22:6: “Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él”, y Cox señaló que “mientras hayamos estado capaz de medir los compromisos religiosos, las experiencias religiosas de la niñez han predicho fuertemente la religiosidad adulta”.

Con más padres criando a sus hijos con un vínculo débil o nulo con una comunidad de fe, es mucho más difícil para ellos convertirse en la edad adulta.

“Si alguien tuvo sólidas experiencias religiosas mientras crecía, es probable que mantenga esas creencias y prácticas hasta la edad adulta. Sin experiencias religiosas sólidas a las que recurrir, los estadounidenses se sienten menos conectados con las tradiciones y creencias de la fe de sus padres”, explicó Cox.

Durante casi 30 años, señala Cox, la investigación muestra que la proporción de estadounidenses que se identifican como religiosos ha disminuido constantemente con cada nueva generación.

“Este patrón continúa con la Generación Z demostrando menos apego a la religión que la generación del milenio”, dijo.

La Generación Z, nacida a fines de la década de 1990 y principios de la de 2000, es ahora la generación menos religiosa hasta el momento, con un 34% de ellos identificándose como no afiliados religiosamente.

Entre los Millennials, el 29% se identifica como no afiliado a una religión, mientras que la Generación X representa el 25%.

En los Baby Boomers era apenas el 18% y en la Generación Silenciosa era el 9% no afiliado a ninguna religión.

jaden smith justin bieber.jpg Más allá de Hillsong, Justin Bieber continuó su búsqueda cristiana. Aquí con Jaden Smith en un festival musical en Los Angeles, California, USA.

La decepción

Pero sucede algo más que Cox no alcanza a informar e interpretar.

Durante los recientes 6 meses, casi todas las casas de culto han reabierto para los servicios y, semana tras semana, más han eliminado los requisitos de tapabocas, distanciamiento social y otras precauciones de COVID-19. Pero las últimas cifras del Centro de Investigación Pew muestran que los devotos que alguna vez asistieron en forma regular, ya no tienen tanta frecuencia.

En el 3er. año desde COVID-19, las congregaciones y sus líderes enfrentan una realidad: en marzo 2022, apenas 67% de las personas que suelen asistir a la iglesia al menos 1 vez al mes dijeron que regresaron a los templos, casi el mismo nivel que en septiembre de 2021 (64%).

“En 2021, muchos líderes se aferraron a la idea de que la próxima temporada devolvería la asistencia a los niveles de 2019. Para la mayoría de las iglesias, esa 'temporada mágica' no está sucediendo”, escribió Carey Nieuwhof, expastor hoy estratega de liderazgo en Pew.

En 2022, el ciclo constante de esperanza y decepción dará paso a la nueva realidad. Se hará evidente que algunas de las personas que dijeron que regresarían más tarde claramente no regresarán, nunca más.

Los protestantes evangélicos blancos han regresado con las tasas más altas, pero sus cifras también se mantienen estables en lugar de aumentar: el 75% asistió en marzo 2022 y el 72% en septiembre 2021.

Los protestantes negros siguen siendo los más cautelosos, y menos de la mitad de los feligreses habituales de su tradición han regresado en persona. Menos reportaron haber ido a servicios en marzo (48%) que en septiembre (50%).

A las pocas semanas del despegue de COVID-19 quedó claro que la transmisión en vivo y otros formatos de servicio en línea no solo mantendrían la vida de la iglesia, sino que en muchos casos expandirían su alcance.

“Si bien las congregaciones religiosas en su conjunto pueden haber experimentado una gran caída en la asistencia física durante la pandemia, hay buenas razones para creer que la asistencia virtual es mucho más alta hoy que antes de que comenzara el brote de coronavirus a principios de 2020”, dijo el informe de Pew.

Los feligreses protestantes negros también son los más propensos a seguir viendo los servicios en línea, descubrió Pew. Tienen el doble de probabilidades que los feligreses de otras tradiciones de decir que su única asistencia reciente a la iglesia ha sido en línea o en la televisión.

Pero también hay un segmento de cristianos que solían pertenecer a una comunidad de la iglesia que ya no se involucran en absoluto: el 12% de los feligreses.

“Ahora vivimos nuestras vidas en un híbrido de lo físico y lo digital, y no hay vuelta atrás”, escribió Ian Harber en un artículo de enero publicado por la Comisión de Ética y Libertad Religiosa de los Bautistas del Sur. “Por supuesto, nunca queremos abandonar lo físico, somos seres físicos creados a la imagen de Dios que estamos llamados a reunirnos en el nombre de Cristo, pero tampoco debemos abandonar a nuestra gente por lo digital”.

------------

Otras noticias de Urgente24:

El 'albertismo duro', al cruce: "Sigue vigente por qué CFK eligió a Alberto"

Elecciones 2023 y la receta "clave" del Instituto Patria

D'Elía, con todo: Máximo Kirchner "es un 'hijo de'"...

Tras el 24/3, Andrés Larroque habló de la ruptura del FdT