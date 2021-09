Justin Bieber estrenará su documental en octubre

Justin Bieber comentó:

Presentarse en vivo y conectar con mis fans a través de la música es profundamente significativo para mí. Especialmente durante el último año, poder brindar un servicio y compartir mis regalos para traer algo de felicidad a la gente durante un periodo tan triste y escalofriante ha significado mucho para mí. La película documenta unos momentos intensos y emocionantes, preparándome para el regreso al escenario durante esta temporada de incertidumbre real. Reunirme con mi equipo, superar los obstáculos y dar un show especial, rodeado de amigos y familia: todo está aquí

Justin Bieber: Our World es el debut como director de Michael D. Ratner, siguiendo su más reciente película, aclamada por la crítica, Demi Lovato: Dancing with the Devil, la película principal en la noche de apertura en SXSW 2021, que también produjo. Ratner es el fundador y director de OBB Media, la casa matriz de OBB Pictures, y tiene una relación laboral larga y exitosa con Bieber, previamente encabezando y siendo el productor ejecutivo de Justin Bieber: Seasons, la premiere más vista a nivel global en YouTube Originals, y de su secuela, Next Chapter.

Justin Bieber es la superestrella global que recientemente llegó al #1 en la lista Billboard Hot 100 por segunda vez en ocho meses con “Stay”, su exitosa colaboración con The Kid LAROI. “Stay”, su octavo sencillo #1 en su carrera, hizo historia llevando a Bieber a ser el artista más joven en alcanzar 100 éxitos en la lista.

Este documental está producido por OBB Pictures, Bieber Time Films, Scooter Braun Films y se estrenará mundialmente en más de 240 países y territorios en Amazon Prime Video el 8 de octubre.