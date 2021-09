Amazon Prime Video: 5 películas para ver este fin de semana

Puntaje en IMDb: 7,9 / 10

Es una película de comedia musical romántica escrita y dirigida por Kay Cannon. Basada en el cuento de hadas de Charles Perrault, está protagonizada por la cantante Camila Cabello con Idina Menzel, Minnie Driver, Nicholas Galitzine, Billy Porter y Pierce Brosnan.

Es una toma moderna del cuento tradicional y sigue a la joven Cenicienta que vive con su madrastra y hermanastras abusivas y sobreprotectoras, que asesinó a su padre por su riqueza. Es el primer remake de acción en vivo desde Cenicienta de 2015 de Walt Disney Company. Se estreno el día de hoy por Amazon Prime Video.

Puntaje en IMDb: 3,5 / 10

La última película de Quentin Tarantino sigue siendo furor 2 años después de su estreno. La cinta fue protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie también varios actores interpretaron a grandes artistas de la época dorada de Hollywood.

La historia se centra en la vida del actor de Hollywood, Rick Dalton (DiCaprio), y la de su amigo y doble de acción, Cliff Booth (Pitt). De manera paralela a la trama principal, se narran fragmentos de la vida de la actriz Sharon Tate (Robbie) y de los miembros del culto la Familia Manson, liderada por Charles Manson.

De las mejores obras de Quentin Tarantino con una banda sonora inigualable.

ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD - Official Trailer (HD)