Estallaron Wado vs Máximo Kirchner y Espinoza vs Insaurralde

“Sin personalismos ni egoísmos”, disparó De Pedro mientras puertas adentro sabía que el diputado nacional Máximo Kirchner estaba amenazando con romper por resistirse a la idea de compartir fórmula con el canciller Santiago Cafiero como diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.

En simultánteo a esta fuerte discusión, se abrió otra interna: el o la vice de Axel Kicillof. El gobernador bonaerense se encuentra en una situación muy complicada para imponerse desde que se destapó que la vicepresidente Cristina Kirchner ya no logra sus deseos en el oficialismo desde hace tiempo.

Es en este marco que Martín Insaurralde pisó el acelerador para reclamar el Senado y Diputados de la provincia de Buenos Aires, forzando ser el vice de Kicillof y ubicar a alguien de su riñón como candidato a primer diputado bonaerense para que luego presida la Cámara Baja.

Tensión en la casa de Ortemín

Desde Lomas de Zamora pidieron remontarse a la pelea de 2016 entre Insurralde y Espinoza cuando el lomense le sacó el PJ bonaerense al matancero y ahora Espinoza denuncia que "el Movimiento Evita es financiado por Martín Insaurralde para sacarle La Matanza".

Ahora bien, "no hay chances que cagues a La Matanza", lanzaron sin filtro a este portal. "Esto no es política, es incluso hasta por el honor y la supervivencia territorial. La ofensiva de Insaurralde es muy fuerte pero la resistencia también, al punto tal que hay custodia en la casa de Ortemín por temor a que se desmadre la situación".

Así como detrás del Evita estaría Insaurralde, hay quienes atan cabos sueltos y deslizan que "detrás de Insaurralde está Máximo". "Martín pidió todo: para Gabriel Katopodis pidió el primer lugar de la lista de legislador bonaerense para que luego la presida y se la quede, y él mismo pidió la vicegobernación para quedarse también con el Senado. Es demasiado", agregan.

"Y te digo algo más: si la tocan a Magario, viene Secco y los caga a trompadas", disparó una fuente que se encuentra en el lugar.

"La Matanza ya no pesa lo que pesaba antes"

La realidad es que Máximo se siente en deuda y que le tiene que pagar algo a Insaurralde. El problema es que el chacal cobra caro.Acá, el tema es que todos los intendentes creen que pueden cobrar más con Insaurralde en el Senado que con Magario y la verdad es que de fondo lo que esto está diciendo es que La Matanza ya no pesa lo que pesaba antes

Confirmado: La fórmula es Axel Kicillof - Verónica Magario

Sin embargo, a las 21:30 entraron abrazados Axel Kicillof y Verónica Magario celebrando: "Hay fórmula". Esto es otro golpe muy duro para Máximo Kirchner y La Cámpora, quedando ahora la interna con Wado de Pedro.

Fuentes del Frente Renovador al tanto de las negociaciones de último minuto, agregaron a Urgente24 que "inicialmente, Massa era partidario, para mejorar la performance, que Magario fuera a La Matanza y Espinoza sea el candidato a perimer senador por la tercera sección electoral, pero eso ahora está cerrado con una PASO contra Patricia Cubría porque Espinoza no quiso saber nada.

Ahora, Massa renunció a insistir y él cree que a Magario no la van a poder mover. Massa no cree que den el brazo a torcer. Es obvio que van a putear pero ya no queda otra. Esto es un problema de Insaurralde que no arregló con La Matanza justo a tiempo. La realidad es que Magario tiene más apoyo y más votos que Espinoza en La Matanza, pero ya es tarde para dar marcha atrás".

