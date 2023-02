https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1628771672093511683 Quiero ser presidente para que juntos terminemos con el odio y transformemos nuestro país para siempre. pic.twitter.com/QhXovKEQ16 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) February 23, 2023

Presión

En el caso del Presidente, continúa la presión para que desista de su anhelo reeleccionista. Máximo Kirchner dijo que quiere que el próximo presidente sea “un buen peronista”, categoría de la que parece excluir al Presidente. Tampoco lo sería Daniel Scioli, quien blanqueó en estos días sus aspiraciones, no se sabe si con el aval de Fernández o a pesar de este. El hijo de Cristina Kirchner habla desde la comodidad que significa que nadie piense en él para encabezar una lista porque sus niveles de imagen negativa (70%, según la última encuesta de Solmoirago) lo vuelven inviable como producto electoral. El dirigente social Juan Grabois, en tanto, pidió que no sea “otro mediocre” quien asuma la conducción del país. Como solución se postuló él mismo. Grabois presentó en La Plata un libro de su autoría. Lo acompañó Axel Kicillof, que no quiere ser el que tenga que salir a defender los colores del FdT a nivel nacional, pero también necesita de un candidato competitivo al tope de la boleta que le garantice a la suya, con la que quiere reelegir en la gobernación bonaerense, una tracción que lo ayude a mantener los votos que hoy le adjudican todas las encuestas. Esto lo habría planteado en la mesa de discusión que tuvo lugar la semana pasada en la sede del PJ. Un candidato presidencial con menos apoyo obligaría al gobernador a apostar al corte de boleta, una práctica no muy habitual en las elecciones locales, a menos que haya una intensa campaña en para promoverlo, algo que la organicidad de Kicillof -a priori- no permitiría.