¿Vuelve la Profe K? Alumno increpado denuncia que lo amenazó

laura radetich.jpg La Profe K, Laura Radetich, en pleno adoctrinamiento (Foto: Captura de Video)

“Nos enteramos de que existe la posibilidad de que ella vuelva y estamos preocupados”, dijo Jeremías en declaraciones a Radio Mitre.

El alumno confirmó que “hubo mensajes en Twitter ” mediante los cuales la docente y su esposo lo habrían amenazado.

“Yo no tengo Twitter, pero me los leyeron y le sacaron captura”, explicó Jeremías.

“Si yo me la cruzo, la voy a pasar mal”, dijo el estudiante y agregó que hubo “una amenaza, ya me amenazó el marido y ahora me amenaza ella, no me quiere la familia, parece”.

Sobre la actitud de la docente si vuelve a dar clases, el alumno advirtió: “Para ella, el adoctrinamiento era natural. Lo hacía hace mucho. No va a parar ahora”.

El argumento de la Profe K

Tras difundirse los videos, Laura Radetich había dicho: “Me filmó un alumno macrista que me pinchó, que me hizo hablar de Macri, me puedo quedar sin laburo ”, trascendió a los medios de comunicación.

Por esos videos, a fines de agosto, la profesora de historia fue suspendida, pero el sumario administrativo no habría prosperado y volvería a las aulas, tras contar con licencia médica y visto bueno de las autoridades de la escuela, según reveló Jeremías.

En todo este tiempo, la profesora de historia no mostró arrepentimiento público sobre los hechos ni le pidió disculpas al alumno por el maltrato verbal.

Alberto Vs. Trotta por la Profe K

A fines de agosto, tras el escándalo de la docente, Nicolás Trotta había dicho públicamente: "Nos oponemos a todo tipo de adoctrinamiento", y agregó que este tipo de episodios "no se pueden permitir".

Tras los dichos del exministro, habló Alberto Fernández y lo contradijo en lo que pareció una defensa de la Profe K.

"Que haya tenido ese debate es formidable porque le abre la cabeza de los alumnos, invita a pensar", afirmó el Presidente.

"Lo más importante que tiene que hacer una maestra con un alumno es sembrarle dudas", argumentó Fernández en una entrevista con Radio 10.

"Están los que creen, están los que no creen, y esta es una forma de discutir, de invitar a pensar y de abrir la cabeza de la gente", concluyó.