Visas a USA: familias, costos y requisitos ignorados

Haber nacido en un país elegible para el proceso de lotería. Tener un pasaporte vigente y válido en el momento en que se lleva adelante la inscripción. Haber completado los estudios básicos (nivel primario y secundario, un total de 12 años de estudios), o demostrar experiencia laboral comprobable de dos años en estos últimos cinco años.

Teniendo en cuenta estos tres puntos, se pasa al proceso de inscripción propiamente dicho que, como se comentaba arriba, se realiza de forma online y gratuita (diferente de si se solicita este mismo proceso en alguna oficina que ayude a tramitar).

¿Es simple el proceso de solicitud en la página? ¿Qué pasa en los casos donde se tiene familia?

Los pasos son sencillos, más allá de las instrucciones de entrada y de foto (cuestiones que deben seguirse al pie de la letra en el siguiente link), algo que debe completarse con mucha atención es el formulario de entrada, ya que esta consiste en dos partes diferentes: una para el titular y otra para los derivados.

Los derivados son los integrantes del núcleo familiar, en este caso si se trata de un matrimonio con hijos, por ejemplo, uno de los cónyugues se coloca como titular y anota al resto de sus familiares como derivados.

Es importante destacar que los hijos del matrimonio que solicite la residencia permanente en Estados Unidos deben ser menores de 21 años, de lo contrario el proceso se modifica pues la mayoría de edad les permite tramitar por sí mismos su solicitud, independientemente de sus padres o tutores.

Para las parejas, la administración de Estados Unidos las califica como solicitantes si estas están casadas, de lo contrario no las reconocen como tal y la solicitud debe hacerla cada uno por separado.

¿Qué me piden en el formulario de entrada? ¿Se anota uno solo del grupo familiar?

Los puntos solicitados para rellenar con información dentro de este formulario de entrada son: el nombre completo en la forma en la que aparece en el pasaporte; sexo; fecha de nacimiento; ciudad de nacimiento; país de nacimiento; país de elegibilidad para la DV-2023; número de pasaporte, país que lo emitió y fecha de vencimiento; fotografía reciente (de todos los aspirantes); dirección postal; país de residencia actual; número de teléfono; correo electrónico; estado civil actual; nivel académico más alto; cantidad de hijos.

Una vez finalizada la solicitud, es importante que cada uno de los aspirantes guarde la confirmación de su registro en un lugar seguro, puesto que esto le ayudará a hacer el seguimiento del estado de su solicitud.

¿Cómo y cuándo me entero si gané? ¿Qué hago luego?

La misma página web del Departamento de Estado publicará los resultados en el mes de mayo de 2022, pero los últimos serán publicados finalmente el 30 de septiembre de 2023, cumpliendo con el plazo estipulado del DV-2022 y DV-2023.

Una vez que la solicitud es aprobada y confirmada con el comprobante de registro, los aspirantes pueden comenzar a tramitar las visas para que, antes del 30 de septiembre que es la fecha final, obtengan la green card luego de aprobada la entrevista consular en inglés.

¿Todo es gratis o hay un lado B? ¿Qué cosas debo pagar para poder hacer valer mi postulación a la green card?

Ganar no siginifica que la green card sea tuya. Entre las cuestiones que se tienen que considerar como gastos importantes está la traducción de documentos personales (tanto los académicos, como los laborales) y exámenes médicos y trámites vía U.S Citizenship and Immigration Services antes de viajar.

En grupos de Facebook, los migrantes se conectan para comentar acerca de esta nueva lotería de visas y uno los usuarios da testimonio de su experiencia ganando el último sorteo que se hizo:

Si ganan la lotería no significa que tendrán la visa. Después de ganar tienen que completar un montón de requisitos como documentación traducida y legalizada que ellos piden, demostrar tus ingresos y tener por lo menos entre 2000-3000 dólares en una cuenta bancaria, pasar exámenes médicos que son carísimos, más pago de las visas, pago al USCIS antes de viajar y un montón de cosas más que pueden pedir tanto desde EEUU como desde la embajada

Vacunación: otro tema a tener en cuenta

La administración de Joe Biden continúa el lineamiento de vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, entre ellas, la Sputnik V no es aprobada. Por lo cual, todos los inmigrantes que lleguen a Estados Unidos y piensen en residir allí, deberían contar con otra vacuna en su esquema de vacunación, al menos quienes desean irse ahora.

Con las que sí permiten el ingreso a Estados Unidos son:

Pfizer/ BioNtech

Janssen

Sinopharm

Moderna

Sinovac/Coronavac

AstraZeneca

El 1 de noviembre se cierra el paso a quienes vienen del extranjero y no han sido vacunados con dos dosis de cualquiera de estas vacunas.

Durante estas semanas, y hasta el mediodía del 9 de noviembre, se espera un aumento de aspirantes argentinos a la lotería de green cards, que ven como una buena alternativa legal esta que ofrece el Departamento de Estado en EE.UU. Aunque los plazos no son muy largos, y hay muchos más gastos que no se tienen en cuenta a la hora de aplicar a una visa que tampoco es seguro que se obtenga.