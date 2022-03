En otros mensajes se leyó: "Típico, la culpa es nuestra... Pensar que está ahí solo por ser la abogada de milagro Sala y socia de Martín Mena en el estudio... 6 pobres muchachos excluidos por una sociedad machista, injusta y discriminatoria. Ministerios al pedo si hay en este gobierno este es el que tiene el podio".

La oposición salió al ataque:

No solo en redes sociales los dichos de Gómez Alcorta causaron polémica, sino que la presidenta de Pro, Patricia Bullrich, arremetió contra la funcionaria oficialista. “¡El Gobierno justifica al que viola! ¡Renuncie, ministra!”, exclamó la dirigente opositora a través de sus redes.

“Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural”, dijo la ministra Mujeres, Géneros y Diversidad en sus redes sociales.

A lo que Patricia Bullrich le respondió: “Ella es tu hermana, tu vecina, tu madre, tu hija, tu amiga, tu compañera de trabajo. La drogaron y la violaron entre 6 cobardes. Millones de jóvenes estudian, trabajan y generan relaciones de amor y respeto. Pero no: ¡el Gobierno justifica al que viola! ¡Renuncie, ministra!”.

Otra que criticó a Elizabeth Gómez Alcorta fue la diputada nacional Victoria Villaruel, quien en sus redes sociales escribió:

"Desafortunado, discriminador y violatorio de los DDHH el comentario de la ministra marcando a los hombres cuando lo relevante es el delito y no el sexo de quien lo comete. Pero mientras ella señala y estigmatiza varones, su ministerio nos cuesta un ojo de la cara a los argentinos".

Luego, en otro tuit agregó: "Uno de los violadores de Palermo. Entre las 1ras fotos y las últimas pasaron 4 años. ¿Tuvo q ver su militancia camporista, el consumo de drogas, el feminismo verde y el progresismo o no? Ahora q pague su condena COMPLETA como las asesinas de Lucio. La violencia NO tiene género".

Lo que dijo Elizabeth Gómez Alcorta

"No se trata ni de hechos aislados, ni de hechos que estén vinculados a personas, varones, con algún problema en particular", dijo la ministra anoche en declaraciones televisivas.

Gómez Alcorta insistió que "no son monstruos, son varones socializados en esta sociedad. Eso implica que todos tenemos que comprometernos", y agregó que al nombrarlos de esa manera, "pareciera que el problema está en algunos individuos que tienen algunos problemas, y no en la sociedad".

En este sentido, sostuvo que se trata de prácticas que fueron "aprendidas".

"Así como nosotras aprendemos a cuidarnos y a saber cuáles son los riesgos, los varones también aprenden ciertas prácticas: la práctica de que nuestros cuerpos, nuestra vida, no tienen valor", dijo.

También habló de que existe una "lógica corporativa" entre los hombres, "donde quizás algún varón puede sentir que está mal, pero tiene costo decirlo y salirse de lo corporativo, de la cofradía: ese es el modo en que se socializa".

"Lo que falta es cambiar la matriz de la sociedad", aseveró.

Sobre el trabajo que realizan desde el Gobierno nacional, la ministra aclaró que "una sociedad marcada por esta matriz en dos años no se cambia".

"Necesitamos más Ley Micaela, más presupuesto, que todos los gobiernos locales creen áreas de género y desaprender siglos de violencias", señaló.

Y concluyó: "Esto llama primero a pensarnos entre todos y todas. Después, a trabajar más en la prevención, a darle importancia a la ESI. La ESI es clave porque nos enseña a las nenas y a los nenes en las escuelas".