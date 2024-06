UNITAS 2024: Peligra la participación de la Armada, ¿porque Petri no encuentra outfit?

En efecto, en la Cámara de Diputados coinciden con la versión de 'Zona Militar' de la "falta de interés" para acelerar el tratamiento del tema.

En cambio, desde el Ejecutivo sostienen lo contrario: que ya enviaron lo necesario para avanzar. "Tiene que entrar por ley. Si se sancionan los ejercicios, se hacen", afirman.

Según el medio, no hay todavía ningún proyecto cargado en el sistema sobre alguna autorización para que el Ejército Argentino participe en dicha actividad. Lo cual, o confirma la falta de interés oficial o bien, puede indicar que la iniciativa fue ingresada recientemente y por lenta carga en el Congreso aún no figura en la red.

congreso.jpg Según el Ejecutivo, la iniciativa fue ingresada en las últimas semanas, por lo que también es posible que la lenta carga en el Congreso haga que aún no figure en la red.

La Armada Argentina lleva 3 años ediciones sin participar

Como se mencionó, la Armada Argentina no ha podido aprovechar las últimos tres ediciones del UNITAS. En el caso del año 2021, fue por una problemática similar a la actual la responsable de perder la oportunidad. La Cámara de Diputados, que recibió el Proyecto de Ley para la autorización correspondiente de entrada de tropas extranjeras y salida de efectivos nacionales de territorio argentino el día 22 de abril, no logró tratar la cuestión a tiempo para el mes de septiembre en el que comenzaba el ejercicio, derivando en que el destructor ARA Sarandí y el patrullero ARA Bouchard no pudieran partir hacia aguas peruanas para participar de las actividades.

En los años 2022 y 2023, la ausencia se debió a que el Reino Unido envió buques para participar de las mismas, haciendo que desde el gobierno argentino se rechace de cuajo el despliegue de medios de la Armada Argentina por no querer participar de un adiestramiento con una nación que ocupa territorio nacional.

