Un senador K quiere limpiar su imagen antes de irse a Qatar

“Hoy, en el Partido de la Victoria Salta, celebramos el cumpleaños de Victoria Abán y el mío. Una alegría compartir con compañeros y compañeras que siempre están. A pesar de la derrota de hoy, pasamos una hermosa mañana. Gracias por el cariño de siempre”, escribió el legislador, haciendo incluso alusión al resultado del partido Argentina-Arabia Saudita.

A su vez, fuentes cercanas al legislador aseguraron que a pesar de lo que se publicó en algunos medios sobre su viaje a Qatar, "la semana entrante todavía estará en Buenos Aires", y en ese sentido aseguraron que “se comprometió a dar de baja el viaje en caso que el bloque esté comprometido por el quórum”.

El enojo no solo de la gente, sino de los propios miembros del FDT se da porque el oficialismo en el Senado actualmente cuenta con la baja de nada más y nada menos que su jefe, el formoseño José Mayans, por cuestiones de salud. Con 34 miembros, el FDT depende de tres aliados para poder iniciar las sesiones, como ocurrió en la última, cuando introdujo en el temario las designaciones en el Consejo de la Magistratura, lo que provocó la ausencia de Juntos por el Cambio y la cordobesa Alejandra Vigo. Es decir que, sin Leavy, estaría en 33 y aún con los aliados no le alcanzaría para llevar al recinto temas clave, por lo menos durante esos días de ausencia del salteño, razón por la cual salió a mostrarse en sus redes sociales, no solo avisando que sigue en el país, sino advirtiendo que puede renunciar al mundial de Qatar con tal de cuidar y lograr los objetivos del Gobierno en el Congreso Nacional.