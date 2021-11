Luego, en diálogo con Radio Con Vos, se quejó de que medidas como el control de precios "no llegan nunca al interior" y se concentran en el área metropolitana.

https://twitter.com/pacoduranona/status/1460237793246990338 Este es el dato.

¿Somos un Movimiento Nacional o un Partido del AMBA? pic.twitter.com/I7ECCs9ur6 — Paco Durañona #Areco (@pacoduranona) November 15, 2021

Durañona hizo después una dura autocrítica en una entrevista que publica este martes la militante Agencia Paco Urondo, donde fue indagado sobre la premisa inicial: el peronismo como un movimiento reducido al Conurbano.

El nodo principal de su argumento es la conurbanización del peronismo como salvataje tras el abandono del interior, lo que sin embargo para el dirigente tiene fecha de caducidad. "Creo que eso tiene un tiempo contado", afirma.

Para el dirigente, no hubo un quiebre con el campo tras el conflicto de 2008 y pone como ejemplo la victorias obtenidas en municipios rurales en 2011. Pero admite que la crisis de la Resolución 125 dejó prejuicios en el peronismo y desde la reelección de Cristina Kirchner con el 54%, no sólo se recostó en el GBA sino también los principales actores se redujeron al área metropolitana (no deja de recordar que el actual gobernador bonaerense Axel Kicillof es porteño).

Para Durañona el peronismo, con el kirchnerismo adentro, se ha vuelto cada vez "más endogámico", un "encierro" que prescindió de una agenda para el interior y de la ampliación de la dirigencia, lo que se reflejó en las últimas elecciones.

Algunas de las definiciones del dirigente a la Agencia Paco Urondo.