"En las PASO, murió La Cámpora; el domingo la enterraron"

Consultado sobre la atmósfera triunfalista que intenta instalar la Casa Rosada, él dijo que "hay una cuestión importante: el palazo simbólico fueron las PASO. En estas (del 14 de noviembre) pueden festejar (en el oficialismo) que no ha sido una catástrofe. En provincia de Buenos Aires, que es la madre de todas las batallas, equipararon y no fue un desastre. Están festejando que no hubo hiperinflación".