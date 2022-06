Un diputado presentó 2 proyectos para homenajear a Coldplay

“Luego del parate debido a la COVID-19, la banda emprendió un ambicioso plan para volver a los escenarios mundiales. Esta vez, adoptando varias iniciativas de sustentabilidad incluyendo la reducción de emisiones de CO2 y la plantación de un árbol por cada entrada vendida. Este Music Of The Spheres World Tour es alimentado completamente con energía renovable que será almacenada en la primera batería móvil recargable destinada a este tipo de espectáculos”, continuó el socialista y precisó que “tras anunciar su regreso al país con un espectáculo en el estadio Monumental, los seguidores agotaron todas las fechas disponibles. Esto llevó a superar el récord que hasta ahora ostentaba Roger Waters con 9 Estadios River y más de medio millón de entradas vendidas”.

Además insistió en que “este plan para lograr difundir la cultura de una manera sostenible no es sino producto del trabajo conjunto que viene realizando la banda con una infinidad de ONG´s dedicadas a la materia entre las que se destaca el Instituto Grantham de Cambio Climático perteneciente a la Imperial College de Londres” y concluyó considerando que “se trata de un fenómeno musical que trasciende lo artístico, siendo que esta banda no solo es importante por su producción musical sino también por sus continuas acciones de concientización y su sensibilidad ante las diferentes problemáticas sociales de nuestro tiempo, es que solicito al cuerpo la aprobación de la presente declaración”.

Sobre Coldplay

Coldplay fue fundada a mediados de la década de 1990 en la ciudad de Londres. Corría el año 1996, cuando Martin y Buckland formaron una banda durante su estancia en la Universidad de Londres llamada Pectoralz. Meses más tarde se sumaría Guy Berryman, compañero de clase de ambos, modificando su nombre a Starfish y comenzando a tocar en la escena underground londinense. Con la participación de Will Champion en la percusión finalmente la banda adoptó el nombre Coldplay y comenzó a escribir su historia.

La banda iba ganando espacio en la escena, cuando en 1999 comenzaron a grabar su disco debut en el mítico Rockfield Studios, donde desde la década de 1960 desfilaron las grandes estrellas del rock británico. En la primavera de ese año, y luego de lanzar su sencillo Yellow, Coldplay firmó un contrato por un total de cinco álbumes con Parlophone. Después de hacer su primera actuación en el festival de Glastonbury, la banda grabó un EP titulado The Blue Room.

Con un sostenido éxito en Europa, la banda decidió explorar Estados Unidos lanzando su disco Parachutes en noviembre de 2000, que entre otras canciones incluía Yellow y Trouble ganando popularidad a nivel mundial. Cuando en 2002 editaron A Rush of Blood to the Head sus canciones ya estaban en los principales charts del planeta, siendo los más populares Clocks y la balada The Scientist. En diciembre de 2003, la revista Rolling Stone eligió a Coldplay como la mejor banda del año.

En 2007 la banda comenzó a grabar su cuarto álbum, Viva la Vida or Death and All His Friends, durante ese periodo llegaron por primera vez a nuestro país presentándose en el Teatro Gran Rex. En junio de 2008, el disco llegó a la cima de las listas británicas vendiendo 302.000 copias.

En la edición 2009 de los Premios Grammy ganó en tres categorías Canción del Año (Viva la Vida), Mejor Álbum de Rock (Viva la Vida or Death and All His Friends) y Mejor interpretación rock de un dúo o grupo con vocalista (Viva la Vida). A los pocos meses lanzaron LeftRightLeftRightLeft, presentándose nuevamente en Buenos Aires, pero esta vez en el Estadio Monumental afianzando así su relación con el público argentino.

El 2015 fue un año bisagra para la banda que lanzó Head Full of Dreams, estrenando el sencillo Adventure of a Lifetime y embarcandose en una gira que comenzó y terminó con shows en la Ciudad de La Plata.

Llegado el año 2019, Coldplay anunció que no volvería a realizar giras para no gravar el calentamiento global. Esta noticia fue bienvenida por sus seguidores ya que mostraba nuevamente el compromiso que tenía la banda con la sociedad.

Ahora, Music of Spheres Tour es la octava gira de Coldplay, la cual tiene como objetivo promocionar el álbum que lleva el mismo nombre. Este tour se realizará a lo largo de 2022 por más de 10 países, además, marcará el regreso de la banda a los escenarios luego de la pandemia y después de asegurarse de generar el menor impacto ambiental con sus presentaciones.

En general, los eventos artísticos demandan diferentes insumos y actividades que generan una huella ecológica, por ello dentro de la gira 2022 de Coldplay se establecen tres principios: reducir, reinventar y restaurar; con la finalidad de que su gira sea sustentable. En ello se incluyen desde viajes, comida y por supuesto las acciones de sus fans.