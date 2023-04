Live Blog Post

La declaración completa de Lía

En las llamadas al 911 que hizo Sáenz Valiente antes de la muerte de Emmily, dijo que la joven estaba “como poseída” ya que empezó a morder y atacar a los presentes, para luego terminar por tirarse del balcón.

Según las declaraciones de las 3 mujeres que estaban en el lugar, Juliana Magalhaes, la médica, Dafne, una joven cubana y Lía, una mujer argentina, coincidieron que Rodrigues comenzó a perder el control, en lo que parecería ser un episodio psiquiátrico.

Según lo que declaró Lía, Emmily “empujó a Francisco, él no dice nada cuando lo empuja. Francisco le dice ‘ya está, ya está, ya te descargaste, y Emmily se va para la cocina... Tuve miedo, percibí que algo malo había, un ambiente raro. Yo pensaba que Emmily podría ir a agarrar un cuchillo, no sé y pensaba que había que estar con ella, no había que dejarla sola”.

“En ese momento Emmily estaba en una actitud sospechosa, me miraba de reojo, como que media mis movimientos. Como nadie me daba una explicación, yo fui y la encaré a Emmily, le pregunto qué había pasado. Ella me contestó: ‘¿Vos quién sos? A ver, ¿cómo te llamás?’ Me lo dijo furiosa, con una voz de monstruo, con los ojos para afuera. La chica estaba como en El Exorcista, no sé, me dio un re miedo, pensé que iba a agarrar un cuchillo y nos iba a matar a todos, encima arriba de la mesada había un cuchillo. Vi el vaso de vidrio en su mano y eso me alarmaba... En ese momento me puse adelante del cuchillo para que ella no lo agarre”.