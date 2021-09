Todo el Gabinete de Axel Kicillof presentó la renuncia

Empezó el tiempo de propuestas Empezó el tiempo de propuestas

No es una derrota causada solamente por la cuestión nacional, no es responsabilidad de uno solo

Entonces, desde Radio La Red, en diálogo con el periodista Luis Novaresio, disparó:

Ninguno de nosotros es imprescindible y somos reemplazables. Le pusimos a disposición nuestro lugar al gobernador Kicillof. Estoy totalmente convencida que se puede dar vuelta la elección

Alicia Kirchner y crisis en su Gabinete

Tras la derrota del Frente de Todos en la provincia de Santa Cruz por 12 puntos en las PASO 2021, la gobernadora Alicia Kirchner le pidió la renuncia a todos sus funcionarios.

Tal como informó Página12, en los próximo días, la mandataria determinará quién se queda y quién se va de su gestión.

De esta manera, todo el arco kirchnerista le mete presión a la Casa Rosada para que todo el Gabinete Nacional ponga a disposición su renuncia en las próximas horas como un gesto hacia el presidente Alberto Fernández, quien ahora intenta relanzarse a partir de una serie de anuncios el próximo jueves 16 de septiembre.

Si bien el jefe de Estado buscará imponerse y liderar la previa electoral rumbo a las Generales del 14 de noviembre, el resto de los espacios que integran la coalición no está de acuerdo con esa estrategia.