"La elección a 8 semanas, difícil recuperarse para el FdT"

alberto fernandez.jpg

El director del COPUB también realizó otras apreciaciones a Urgente24. Por ejemplo:

La PASO 2021 es el primer tiempo. Falta noviembre, que es el segundo tiempo. Las conclusiones definitivas quedan para ese momento. Sin embargo, hoy día pueden realizarse algunas apreciaciones preliminares. En las elecciones sólo legislativas, los electores pueden tomarse algunas licencias que no repetirían en elecciones presidenciales. Pero lo que me sorprende es errada percepción que demostró tener el equipo que asesora al Presidente de la Nación. En el Frente de Todos realmente creían que ganaban y por ese motivo Victoria Tolosa Paz se puso a bailar cuando las urnas ya estaban cerradas. O Mayra Mendoza llevó sus carteles. No anticiparon ni la volatilidad del elector de clase media que había confiado en 2019 en Alberto Fernández porque parecía moderado y prudente, y ahora se dice defraudado, ni la decisión de no ir a votar de electores de La Matanza ni qué le pasaba al de San Martín, donde un par de meses atrás los pronósticos eran que el Frente de Todos podía quedarse con 1 de cada 2 votos y eso no sucedió. La PASO 2021 es el primer tiempo. Falta noviembre, que es el segundo tiempo. Las conclusiones definitivas quedan para ese momento. Sin embargo, hoy día pueden realizarse algunas apreciaciones preliminares. En las elecciones sólo legislativas, los electores pueden tomarse algunas licencias que no repetirían en elecciones presidenciales. Pero lo que me sorprende es errada percepción que demostró tener el equipo que asesora al Presidente de la Nación. En el Frente de Todos realmente creían que ganaban y por ese motivo Victoria Tolosa Paz se puso a bailar cuando las urnas ya estaban cerradas. O Mayra Mendoza llevó sus carteles. No anticiparon ni la volatilidad del elector de clase media que había confiado en 2019 en Alberto Fernández porque parecía moderado y prudente, y ahora se dice defraudado, ni la decisión de no ir a votar de electores de La Matanza ni qué le pasaba al de San Martín, donde un par de meses atrás los pronósticos eran que el Frente de Todos podía quedarse con 1 de cada 2 votos y eso no sucedió.

orlando d'adamo.jpeg

"Ahora el Frente de Todos intentará recuperar a sus electores de 2019, con lo que yo llamo 'brote de emisión' (monetaria), un intento de construir una épica distribucionista que habrá que pagar luego de noviembre. Es una situación muy rara porque el Frente de Todos pondrá la bomba y luego recibirá la explosión porque le quedan 2 años de mandato. Es cierto que no tiene alternativa y tiene que intentarlo pero también lo es que podrían existir otras herramientas que no resulten tan onerosas. En cualquier caso me pregunto qué es lo que puede revertirse en 8 semanas. Hay que recuperar 5 millones de votos.... Puede ser que el Frente de Todos recupere algunos puntos, a un costo altísimo para todos, quizás un par de provincias pueda recuperar pero la tendencia de las PASO parece firme."

alberto fernandez cristina fernandez.jpg FdT en crisis: Alberto Fernández habla, intentando quitarse la derrota de encima, Cristina Fernández de Kirchner va en sentido inverso.

"Yo esperaba que ante un resultado adverso y sorpresivo, el Presidente de la Nación apelara a una cadena nacional de radio y TV en la que ensayara una autocrítica, prometiera regresar al comienzo cuando Alberto Fernández era moderado, buscando una reconciliación con el electorado propio porque el votante de Cristina Fernández sigue estando, no es el que eligió a otro precandidato o el que se quedó en su casa en vez de ir a votar."

Javier Milei es el outsider beneficiado por el desgaste bipartidista con un discurso antiestablishment que llega bien al votante masculino sub30 y urbano. Todavía no ha salido de Ciudad de Buenos Aires pero puede crecer un poco más incorporando electores de Ricardo López Murphy que no quieran votar una lista liderada por María Eugenia Vidal, diciendo que ya cumplieron con López Murphy y ahora harán otra elección. Pero si Milei flexibilizara su discurso para aumentar sus electores hacia el centro ¿lo acompañarían sus votantes? Ésta es una duda que tengo. Milei me provoca el recuerdo del ascenso en España de Pablo Iglesias, con el slogan "Bendita gente, maldita casta". Aquí 50 años de decadencia desespera a mucha gente, ni hablar de los jóvenes de 30 que han vivido entre Cristina Fernández y Mauricio Macri. Pero en la medida en que Milei aborde problemas cotidianos tales como el aborto o el consumo de sustancias, también fijará su propio techo. Quizás no pueda alcanzar a la mujer urbana sub30, claramente 'pañuelo verde'. Javier Milei es el outsider beneficiado por el desgaste bipartidista con un discurso antiestablishment que llega bien al votante masculino sub30 y urbano. Todavía no ha salido de Ciudad de Buenos Aires pero puede crecer un poco más incorporando electores de Ricardo López Murphy que no quieran votar una lista liderada por María Eugenia Vidal, diciendo que ya cumplieron con López Murphy y ahora harán otra elección. Pero si Milei flexibilizara su discurso para aumentar sus electores hacia el centro ¿lo acompañarían sus votantes? Ésta es una duda que tengo. Milei me provoca el recuerdo del ascenso en España de Pablo Iglesias, con el slogan "Bendita gente, maldita casta". Aquí 50 años de decadencia desespera a mucha gente, ni hablar de los jóvenes de 30 que han vivido entre Cristina Fernández y Mauricio Macri. Pero en la medida en que Milei aborde problemas cotidianos tales como el aborto o el consumo de sustancias, también fijará su propio techo. Quizás no pueda alcanzar a la mujer urbana sub30, claramente 'pañuelo verde'.

Javier Milei.jpg Javier Milei aún no ha salido de Ciudad de Buenos Aires, observa Orlando D'Adamo.

"La izquierda es la 3ra. fuerza electoral nacional en la Argentina 2021. Es posible que haya incorporado a algunos que fueron electores del Frente de Todos y se consideran decepcionados. Pero me sorprendió cuando Nicolás del Caño dijo que no se identifica con ningún dirigente argentino del pasado, ¿ni siquiera con José de San Martín, por dar un ejemplo? ¿Puede borrarse toda la historia? Otra vez me quedé pensando que en las elecciones intermedias, mucha gente vota preferencias que nunca elegiría en los comicios presidenciales. Es como que los electores se toman ciertas licencias y hacen uso de determinadas flexibilidades."

Si el Frente de Todos repite en noviembre su elección de septiembre ¿quién quedará en pie de sus dirigentes? Lo digo pensando en 2023. La mesa chica quedaría muy cuestionada. Quizás le permita a la famosa Liga de Gobernadores finalmente cumplir su ambición de ir al rescate. Algún gobernador tal como podría ser Sergio Uñac (San Juan) o Gerardo Zamora (Santiago del Estero). Sería una respuesta bien pragmática a la crisis. Pero lo que representa cualquiera de ellos es totalmente diferente a lo que propone La Cámpora o el kirchnerismo que conocemos. Si el Frente de Todos repite en noviembre su elección de septiembre ¿quién quedará en pie de sus dirigentes? Lo digo pensando en 2023. La mesa chica quedaría muy cuestionada. Quizás le permita a la famosa Liga de Gobernadores finalmente cumplir su ambición de ir al rescate. Algún gobernador tal como podría ser Sergio Uñac (San Juan) o Gerardo Zamora (Santiago del Estero). Sería una respuesta bien pragmática a la crisis. Pero lo que representa cualquiera de ellos es totalmente diferente a lo que propone La Cámpora o el kirchnerismo que conocemos.

"Cristina Fernández de Kirchner tiene una corresponsabilidad en todo lo que ha sucedido. No se trata de enfocarse exclusivamente en Alberto Fernández. Si Victoria Tolosa Paz hubiera ganado por poco pero ganado, quizás Cristina podría haber castigado a Alberto, responsabilizándolo por todo. Pero han perdido 17 provincias, la derrota fue tan amplia que no alcanza sólo con Alberto. Hay un agujero más grande. El peronismo unificado nunca había sufrido una votación tan baja. Por ese motivo Cristina no puede mirar hacia otro lado tal como si no tuviese nada que ver. Basta con regresar a su discurso en Tecnópolis, cuando Alberto Fernández al cerrar, todo el tiempo decía "como dice Cristina"."