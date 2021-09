Alberto Fernández pasa al frente mientras aparecen pintadas

Lo que no terminan de entender algunos es que las internas generan excusas para militar por los líderes de los múltiples espacios que integran un frente y, a su vez, todos trabajan para el mismo espacio en común. No es tan difícil. Mirá cómo Juntos por el Cambio logró tener una lista para el conurbano (Santilli - Graciela Ocaña) y una lista para el interior de la Provincia de Buenos Aires (Facundo Manes - Danya Tavela), y ahora para las Generales van juntos en una misma lista Lo que no terminan de entender algunos es que las internas generan excusas para militar por los líderes de los múltiples espacios que integran un frente y, a su vez, todos trabajan para el mismo espacio en común. No es tan difícil. Mirá cómo Juntos por el Cambio logró tener una lista para el conurbano (Santilli - Graciela Ocaña) y una lista para el interior de la Provincia de Buenos Aires (Facundo Manes - Danya Tavela), y ahora para las Generales van juntos en una misma lista

¿Será por eso que en las calles de Quilmes aparecieron advertencias de punteros?

image.png "Cuando se cagan en la militancia, pasa eso". Mensaje para Alberto Fernández pero también para Cristina Fernández.

Interesante el resumen que hizo el escritor Jorge Asís desde su cuenta en Twitter:

No extender aún el certificado de defunción. Resta la eternidad de dos años. Queda tiempo para conectar con el rumbo ideológico que toma la sociedad. Tener en cuenta que el último (único) proyecto capitalista fue impulsado por el peronismo

Pero quien se adueña de los remos es Alberto. Que haya puesto la cara el domingo de la derrota es rescatable. Que se ponga la campaña al hombro es un acto demencial. El boleto de noviembre está picado. Sin retorno

De fondo, queda la falta de plan económico y las consecuencias. Ahora, el oficialismo tira manotazos de ahogado para intentar reflotar los números pero preocupa lo que pueda pasar luego del 14 de noviembre con la economía, el dólar y la inflación.