Alberto Fernández y un mensaje desesperado tras la derrota

"Estamos muy preocupados para que después de todo el dolor que nos causó la pandemia, la Argentina se levante orgullosa, con una vida que incluya a todos y a todas, no a unos pocos", lanzó.

"Llegó la hora de corregir las cosas que hicimos mal. Nosotros valoramos mucho a la democracia y por eso escuchamos la voz del pueblo, la más maravillosa música, cómo no escucharla. Y por eso, no voy a esperar un día, por eso ayer seguí trabajando", afirmó Alberto Fernández, al hablar sobre la derrota en las PASO 2021.

"A los que nos votaron, gracias por confiar en nosotros. A los que no nos votaron, les pido por favor que piensen que la Argentina merece algo mejor de los que nos hasta el 2019", prosiguió el mandatario.

"Yo les pido, porque estamos en campaña, para qué les voy a mentir, empezamos la campaña definitiva, ningún militante nuestro baje los brazos, con mucha fuerza, con la convicción de siempre, vamos a golpearle la puerta al vecino que no fue a votar y expliquémosle lo que está en juego, lo que está en juego es su futuro, no es el futuro de nuestro Gobierno, es su futuro. Lo que está en juego es que la Argentina se ponga de pie, que el trabajo vuelva, que los empresarios argentinos sigan radicando su capital aquí", pidió Alberto Fernández.

"En noviembre, por favor, no interrumpamos la marcha que empezamos. Sabemos que tenemos cosas que corregir, lo que hicimos mal, lo corregiremos, lo que no hicimos, lo haremos, los errores que cometimos, no los volveremos a cometer. Pero por favor, no condenemos al país al retroceso", lanzó al finalizar el acto.

Previamente habló Sergio Massa, que se refirió a la derrota en las PASO 2021: "quiero agradecerles a todos aquellos que el domingo siguieron confiando en nosotros. Pero mucho más a aquellos que nos marcaron que teníamos cosas que mejorar y corregir. Lo vamos a hacer, porque como cada vez que nosotros y la Argentina se cayó, nos vamos a levantar y seguir adelante".

"Vamos a poner de pie a la Argentina, entre todos y todas", finalizó.

Anuncios de Alberto Fernández

El presidente puso en marcha 25 obras públicas, en 15 provincias, en un acto desde el partido bonaerense de Almirante Brown, donde visitó la fábrica de envases Ball, en el parque industrial de Burzaco, donde los directivos de la empresa anunciaron una inversión de 60 millones de dólares.

Fernández presentará obras por una inversión de 9.390 millones de pesos y que se suman a las más de 2.500 que se encuentran en desarrollo, informaron fuentes oficiales.

El jefe del Estado dejó además inaugurados los trabajos de mejoramiento de la avenida República Argentina en ese municipio del conurbano bonaerense.

La pavimentación y el mejoramiento urbano de 5,1 kilómetros de la avenida República Argentina se había iniciado en octubre de 2020, contaron con una inversión de más de 830,7 millones de pesos y beneficia a unas 80 mil personas de las localidades de Burzaco, San Francisco de Asís y Ministro Rivadavia, indicaron las fuentes.

Los trabajos incluyeron la pavimentación de sectores que eran de tierra, así como la construcción de nuevas veredas, rampas y desagües pluviales; y la instalación de iluminación LED, refugios de transporte público, semáforos, señalización y demarcación horizontal.

El Ministerio de Obras Públicas cuenta con 2.530 obras vigentes en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también con 1.366 proyectos.

Antes del acto, acompañado por el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el ministro de Producción, Matías Kulfas, el primer mandatario mantuvo una videoconferencia con el presidente de la compañía estadounidense y luego recorrió la empresa, que presentó su plan de inversiones 2021-22 para ampliar la instalación de una nueva línea de producción, lo que les permitirá aumentar su capacidad productiva en 643 millones de latas, lo que representa un 30 por ciento más, a la vez que se generarán 46 nuevos puestos de trabajo.

De la visita a la planta industrial de Burzaco también participaron la candidata a diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y el intendente de Almirante Brown y candidato a diputado provincial Mariano Cascallares.

También asistió el secretario de Industria, Ariel Schale, quien -en diálogo con Télam- aseguró que "el gobierno tiene un plan económico muy claro: el de incentivar todos los días la producción nacional y el trabajo argentino".

"Es un plan que a un esquema de poder de la Argentina no les gusta. Y ese disgusto lo transforman en una sentencia absolutamente falsa, que es la de acusar al gobierno de que no tiene plan", subrayó el funcionario.

"En estos meses de gestión hemos superado una doble crisis. La de desindustrialización del proceso anterior y la del impacto de la pandemia. Y la industria es uno de los arietes más importantes de ese proceso, de la reconstrucción del entramado productivo nacional", aseveró.

Previo al acto, Mariano Cascallares dijo a Télam que la visita del Presidente "es muy importante" y destacó que "durante este año estamos teniendo muchas inversiones en empresas; el parque industrial es un gran dador de empleo y de trabajo real".