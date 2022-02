"Por supuesto apelaremos en la Corte Suprema porque todo el proceso que ya se dio, si yo tuviera que volver a declarar sería profundamente revictimizante. Fue muy revictimizante la declaración, fue muy virulenta la defensa conmigo. Fui yo la sentada en el banquillo de los acusados", sostuvo la actriz.

"No dijimos puertas adentro cómo fue pero fue muy fuerte y duro y pensar en volver a foja cero sería un escándalo a nivel internacional porque se involucra a tres países. En la Argentina no podría suceder esto (vuelta atrás en el juicio) y es lo que para nosotros es llamativo”, dijo y agregó que agotará todas las instancias porque siempre confió en la Justica.

“Lo más complejo es que esto se da en tres países y es difícil económicamente de sostener y eso también lo que ponemos en la mesa. Se me dan estas piedras en el camino a mí, que tengo este micrófono y apoyo. Entonces, ¿qué queda para muchas mujeres que están en condiciones de más desigualdad?”, siguió.

Además, Thelma Fardin explicó que al no ser querellante, la Justicia de Brasil requiere que primero declare ella como testigo y no el actor, que debía hacerlo en último lugar. “Llegamos a una cantidad de testigos... es jugar con el tiempo de los testigos y hasta del propio juez, él (Darthés) declararía el 18 de marzo, nos llama la atención que esta apelación sea justo antes de llegar al final y a escuchar su palabra. A mí sola me hicieron pericias, la pericia que circuló de él era de parte, lo que significa que era paga por él, a la única que sometieron a pericias fue a mí”, aclaró.

La actriz contó que se sintió juzgada cuando declaró y que faltaba perspectiva de género: “No se puede frenar en el medio, además deberían notificarme, no tenemos acceso al expediente y no pude escuchar porque las víctimas no tenemos participación, además de lo que pasa, el escándalo es la falta de acceso a a información”.

Sobre cómo seguirá, dijo que es probable que tenga que viajar a Brasil. Pero expresó que para ella lo más preocupante es que decisiones como ésta hacen que las víctimas no se atrevan a hablar: “No puede ser que adoctrinen a mujeres, personas, hombres, niños, adultos, que se animaron a romper el silencio, porque nos mandan a la Justicia y lo entiendo. Si la Justicia no nos da el paraguas para dejar asentada nuestra palabra, nos están diciendo que no podemos denunciar. Si lo contamos fuera de la Justicia somos nosotras las que somos llevadas a la Justicia por el abusador”.