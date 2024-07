Teddy Karagozián, empresario textil: "el dólar está atrasado y no vislumbro una recuperación"

5-“Argentina está carísima en dólares y en sueldos. Yo, honestamente, sufro viendo lo que gana la gente pensando en lo que gastamos en el día a día. El alimento que pagamos en el supermercado es carísimo. ¿Cómo puede ser que el arroz en Argentina salga más caro que en Inglaterra? Hay algo que no está bien”.

image.png Teddy Karagozián es asesor presidencial pero criticó al ministro Luis Caputo por el dólar

6-“Hay 400 mil personas en la industria textil y en el gobierno de jactan de la apertura de las importaciones. Lo que se debería hacer es bajar los impuestos a la importación y subir el precio del dólar al precio que tiene que tener. Caso contrario, lo que está haciendo es destruir valor, haciendo que los empresarios despidan más rápidamente, que eso se convierta en un gasto público y que eso lo pague el Estado”.

7-"Los comentarios de los voceros presidenciales fueron bastante estúpidos".

La mano derecha de Manuel Adorni, Javier Lanari, había twitteado: “se acabó la joda de tener ropa de pésima calidad a precios de la alta y última moda europea”.

8-“Deberíamos hacer una reforma laboral en serio, no lo que salió que apenas es una disminución de las multas. No se resolvió el pasivo laboral. Las Pymes no van a tomar gente con estas medidas. No podés tener un dólar barato y que la gente pueda comer y no se sienta pobre aún teniendo empleo.”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1813352137482486218&partner=&hide_thread=false El empresario Teddy Karagozian (asesor del presidente) dice que las pymes no van a contratar gente. FIN. pic.twitter.com/5w63M10dpF — Juan Morales (@juanchomoraok) July 16, 2024

9-“Cuando comparan esta época con la época de Menem lo que no se acuerdan es que el Estado era el 20% del PBI, hoy es el 50%. En ese momento, cuatro enfermeros llevaban un muerto, hoy lo lleva un solo enfermero al muerto, que es el Estado”.

10-Yo no lo vislumbro aún que venga un crecimiento. Siento diferir. En mi fábrica y mis amigos industriales no lo veo. Mi información me dice que eso no va a suceder, pero ruego estar equivocado. 10-Yo no lo vislumbro aún que venga un crecimiento. Siento diferir. En mi fábrica y mis amigos industriales no lo veo. Mi información me dice que eso no va a suceder, pero ruego estar equivocado.