Por otro lado, se refirió a las versiones que parten desde el mismo oficialismo sobre la posibilidad de no pagar los vencimientos de este viernes y el próximo lunes, por un total de US$731 millones. "Uno podría decir, ¿es una estrategia de negociación? Para decir, 'miren, sino ustedes no me dan la garantía de que acercamos un poco más las diferencias, yo no voy a gastarme los últimos US$1.000 millones que tengo porque no tiene sentido'", especuló.