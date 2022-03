Sergio Massa y su nueva (y difícil) tarea en Diputados

La crisis del Frente de Todos parece no tener fin. Con el paso de los días, lejos de calmar las aguas, el diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner ha agitado la interna, pero no sin recibir tajantes respuestas del presidente Alberto Fernández. Mientras las idas y vueltas condimentan la crisis, es Sergio Massa quien tiene una de las tareas más difíciles: que no se rompa la unidad en el Congreso Nacional.