Sergio Massa plasma su estrategia electoral en 10 premisas

– "Hoy hay una gran mayoría opositora que está sufriendo la Argentina del ajuste de Macri, que no sabe cómo pagar las cuentas, que no tiene trabajo o tiene miedo de perderlo, que no llega a fin de mes. Hay una enorme mayoría que perdió la ilusión y la paciencia esperando el cambio y esas políticas que prometieron y no cumplieron. Esa mayoría desaprueba esa gestión y nos pide como opositores que construyamos un nuevo gobierno para el próximo 10 de diciembre. Hay una enorme mayoría que está esperando una alternativa".

– "Los dirigentes políticos tenemos la responsabilidad y la obligación moral de enamorar y de representar a esa mayoría y quiero pedirles, con mucha humildad, a todos los dirigentes opositores, por un instante, abandonen la vanidad y piensen en el país que queremos construir".

– "Yo estoy para liderar si me toca liderar, pero también estoy para empujar el carro desde donde sea porque tenemos la responsabilidad de reconstruir la patria".

– "Quiero que sepan que nuestra responsabilidad y nuestra decisión es transformar a esa gran mayoría de argentinos que quiere un nuevo gobierno en una mayoría política para construir ese cambio de gobierno".

– "Tenemos que transformar ese enojo en votos de esperanza, el sufrimiento en participación de la gente, el miedo y la desesperanza en la construcción de una mayoría arrolladora que le ponga final a estos cuatro de años de fracaso de Macri".

– "Somos conscientes de que la mayoría actual política no es suficiente y hay que generar una nueva, grande, ganadora. Soy consciente de la necesidad de trabajar para ampliar esta coalición opositora y así poner en marcha la esperanza de millones de argentinos".

– "Comparto con (la diputada) Cecilia (Moreau, una de las oradoras) que Argentina necesita una coalición amplia, diversa, generosa, que ponga definitivamente las ideas y el programa de gobierno por encima de los nombres".

moreau-massa.jpg Cecilia Moreau junto a Sergio Massa.

– "Somos la única fuerza política que viene planteando desde 2015 un acuerdo económico y social institucionalizado, y por supuesto, les pedimos a todos aquellos que quieren construir cada uno desde su lugar este nuevo gobierno y esta nueva mayoría que no caigamos en la trampa del debate de nombres, les tenemos que mostrar a los argentinos un programa de gobierno, diez políticas de Estado, qué camino vamos a emprender el 10 de diciembre para poner de pie de nuevo a nuestra patria que hoy se siente de rodillas".

Fueron sus palabras finales "Unidad, unidad, Unidad"; declamadas en voz alta y contundente; señal de quien aspira queden resonando en la concurrencia que se resistía a abandonar el emplazamiento.

