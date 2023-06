Sergio Massa, CFK y la pesadilla de Daniel Scioli

Agustín Rossi le confesó en enero a un amigo de Urgente24 que las PASO eran un objetivo de Alberto Fernández, y ya por entonces Daniel Scioli envió a su ex ministro de Trabajo bonaerense a organizar acuerdos posibles en el interior. También sucedió un asado de ex colaboradores del embajador en Brasil, ocasión en la que se distribuyeron tareas. Cuando se preguntaba por las PASO en el Instituto Patria y en el Frente Renovador se negaba esa posibilidad. En el FR se dijo que ella, CFK se encargaría de impedirlas. Los plazos se han acortado. El domingo 11/06 quedan 12 días para que ocurra lo prometido. Sergio Massa espera que no llueva aunque ya abrió su paraguas.