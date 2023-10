Consultado sobre la posición de neutralidad de la UCR, Massa evitó opinar "sobre las internas o pactos de las otras fuerzas". "Mis responsabilidad es decirles a los argentinos que más allá de lo que suceda, el 10/12 voy a gobernar con todos", dijo.

Luego aprovechó para contrastar su posicionamiento con el de Milei a partir del último tirote en USA, en Maine, con un saldo de 16 muertos. "El rol del Estado es proteger. No queremos una sociedad en la que la venta libre de armas sea la regla, sino que la regla sea que el Presidente, yo, me voy a poner en frente de la inseguridad, no que se las arreglen comprando un arma en un supermercado", dijo.

"Es muy importante seguir transmitiendo estas certezas", dijo al aludir a la estrategia de campaña que, bajo su mirada, le permitió recuperar votos en las elecciones del 22/10.

"Los argentinos tienen que saber que tengo una mirada de largo plazo. Tengo un país que sueño en la cabeza. Es el país que les permitió a mis viejos cuando llegaron escapando de la guerra poder construir una familia y un biesnestar y es el país que deso para los argentinos. No me desdigo de cada de una de las cosas que fui planteando porque, en realidad, mis propuestas están elaboradas con equipo. Y de alguna manera muchas las estamos poniendo en marcha", dijo.

"Este es un momento de la Argentina decisivo. Define los próximos 20 años. En qué sociedad queremos vivir. Si queremos vivir del sálveses quien pueda o en un país con reglas. Si queremos vivir en un país en el que las armas se vendan en el supermercado o estén equipando a nuestras fuerzas de seguridad, persiguiendo al delito. Si queremos vivir en un país con jubilados protegidos por el Estado o abandonados a la buena de Dios y a su ahorro. Si queremos vivir en un país con jubilados protegidos por su programa de medicamentos o si se los sacan porque dicen que es un subsidio. Si queremos vivir en un país en el que el trabajo y la educación sean los motores para el desarrollo y además tengamqos una mirada federal o se elimina la coparticipación, los derechos laborales y se empieza a arancelar la educación pública", dijo.

"Esas son, en difinitiva las discusiones de las próximas 3 semanas. Yo no hago distinción de fuerzas políticas. Todo aquel argentino que se considere un hombre de bien, que tenga ganas de que nuestro país se inserte entre los países de desarrollo del mundo, que crea en el federalismo, en la soberanía de Malvinas, que crea en la educación, el trabajo y nuestras pymes como el motor de nuestra movilidad social ascendente, el 10/11 puede ser parte de esa construcción. No voy a hacer diferencias por partidos, porque esa es una discusión vieja. La Argentina empieza una nueva etapa”, cerró el ministro-candidato.

