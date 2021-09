"Nos vamos a juntar dos personas que entendemos de lo que estamos hablando, hablamos el mismo idioma y tenemos un solo objetivo: mejorarle la calidad de vida a la gente”, lanzó antes de reunirse con Aníbal Fernández. Y agregó: “Aspiro a que trabajemos de una vez y para siempre de forma conjunta”.

Además, dijo que llegaba con un mensaje de “trabajar, trabajar y trabajar coordinadamente para que dos más dos sean cuatro y no una resta”.

Estos dichos de Berni parecían tener un destinatario claro: Sabina Frederic, con quien mantuvo una relación muy tensa durante su gestión, llegando incluso a criticarla duramente.

Sin embargo, el ministro Bonaerense se mostró molesto cuando le consultaron por su vínculo con Sabina Frederic y aclaró que no lo calificaba como “conflictivo”. “El Gobierno no es un club de amigos, se representan intereses.. el Gobernador me dio una misión muy clara: representar los intereses de los bonaerenses y, en eso, doy las discusiones que tengo que dar y con quien las tengo que dar. Me parece que con Aníbal Fernández no hay que discutir nada”.

Taser, un punto conflictivo (desde 2015)

"La Argentina no está preparada para eso, ni de casualidad”, dijo ayer Aníbal Fernández cuando le consultaron por las pistolas Taser.

Hoy, Sergio Berni también fue consultado al respecto, ya que en anteriores ocasiones se había mostrado a favor del uso de estas armas. De hecho, en 2015, cuando Aníbal era jefe de Gabinete había cruzado a su "amigo", el entonces secretario de Seguridad de la Nación, por este tema.

”Me parece que en la Argentina siempre estamos resolviendo lo obvio. Eso el mundo lo resolvió hace 10 años. Por si no se enteraron, la discusión es cómo recuperamos el trabajo, el poder adquisitivo del salario, cómo peleamos contra la inflación, cómo crecemos, cómo producimos, cómo ponemos nuestras fabricas a trabajar. Las pistolas Taser el mundo ya las discutió hace 10 años y es una discusión saldada”, respondió hoy Sergio Berni.

Y agregó: "hay prioridades mucho más importantes materialmente posible (...) por más que discutamos, lo que no podemos estar todos los días dando vueltas en el mismo lugar".