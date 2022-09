Senador: "Es más importante el álbum del Mundial que CFK"

En ese sentido, consideró que el kirchnerismo con su acciones busca "embarrar la causa, confundir y mentir" y cree que CFK y su militancia juegan a la victimización "pero en este caso no les salió... claramente ustedes no son Evita y Cristina no es Perón", disparó.

Luego de ese descargo, llegó la curiosa comparación del senador, que aseguró que el álbum de figuritas del mundial tiene más protagonismo en la actualidad que la propia CFK.

“Lo lamento mucho. Ustedes ven una realidad que yo no veo y la gente no ve. Lamento decirles que hay más gente preocupada por la falta de figuritas que por la impunidad de Cristina Kirchner”, ironizó.