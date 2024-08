Sebastián, hermano de Germán Kiczka (el del "retiro espiritual"), detenido en Misiones

La mujer explicó cómo descubrió la verdadera identidad del prófugo Germán:

Estuve conversando con él. No tengo luz en casa, así que veo las noticias en mi celular. Reconocí su cara en las noticias. Le dije que si necesitaba algo podía llevarle comida o lo que fuera. Me respondió que no, que estaba triste y necesitaba unos días de retiro espiritual.

El ex diputado provincial permaneció en el balneario municipal de Loreto durante aproximadamente seis días. Según Julia, el diputado se comportaba con normalidad.

“Buscaba trabajo en un vivero y dormía en su auto. Un joven le ofreció una pieza. Anoche vi las noticias y pedían su captura. Me sentí mal porque nunca pasé por algo así”, expresó la mujer que ahora cuenta con custodia policial.

Pudo conocerse que los terrenos cercanos al balneario donde Kiczka se alojaba podrían pertenecer al ex presidente argentino Ramón Puerta, padre de Pedro Puerta, amigo cercano del ex legislador.