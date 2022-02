Se rompió el Frente de Todos en el Senado

“Cuando el Presidente envíe al Congreso el acuerdo con el FMI, tenemos que aprobarlo y no permitir que la Argentina caiga en una situación de caos e incendio económico”, cargó el oficialista en clara señal a La Cámpora.

“Lo que necesita el país, si tanto hablamos de unidad, es fortalecernos bajo la figura institucional y política que tienen todos los países que es su presidente. Esto es una cuestión que excede a la cuestión partidaria. Sostener y fortalecer al presidente es sostenernos y fortalecernos nosotros mismos”, expresó.

Entonces, refiriéndose indirectamente a la carta del hijo de la vicepresidenta, el entrerriano indicó que “todo lo que son manifestaciones que tienden a erosionar el poder del presidente, que tienden a debilitarlo, a lo único que conducen es a sensación de duda y desconfianza, y a debilitamiento que se traduce en los mercados y la economía”.

“Tenemos que darnos cuenta que necesitamos estar unidos de verdad, no solo para sumar votos el día de la elección. Hay que pensar en todos los argentinos y no en los intereses personales”, añadió y completó: “Los argentinos están cansados que la política esté dedicada a la pelea y a la chicana”.

Alberto Fernández ya no es sinónimo de unidad y no logra contener la situación

El sábado 12 de febrero, Fernández dijo en Radio 10 luego de que le preguntaran si va a ser candidato nuevamente: “Eso lo vamos a resolver con el tiempo, pero ahora tenemos compromisos para con la gente que tenemos que cumplir.

El primer compromiso es el de estar unidos. No podemos estar divididos, podemos tener diferencias pero nunca pensar en rupturas, porque no nos lo perdonaría la gente y yo voy a trabajar para que estemos unidos

Lo más importante es que dejemos hablar a nuestra gente, que las candidaturas del futuro las resuelva la ciudadanía y no en una mesa. Aunque yo sigo beneficiado en esa mesa, debemos abrir y el que quiera ser candidato que vaya a unas PASO".

Si bien sus palabras ya no tiene el efecto de la campaña electoral 2019, Fernández dijo que el FdT debe “garantizar no volver a un tiempo en donde existían los ajustes, los tarifazos, y la impudicia como parte de la política”.

“No quiero volver a ese tiempo. La Argentina merece gobernantes honestos, dedicados plenamente a dar a cada argentino un trabajo. Ese es el futuro que debemos garantizarle a los argentinos, que no se vuelva a un tiempo que nos endeudó, que nos condujo a la pobreza. No volvamos a ese tiempo”, agregó.