Rombolá rechazó de esta manera las declaraciones que ayer dio a Todo Noticias la candidata a vice libertaria, quien se limitó a decir que "lamenta cualquier agresión" pero calificó al dirigente radical de tener "mala educación" por tildarla de "genocida" en las redes sociales.

"No voy a manifestarme sobre hechos que no me conciernen y además desconozco. Esta persona particularmente ha sido sumamente disvaliosa conmigo. No tengo contacto alguno", recalcó Villarruel.

Al ser consultada en distintas oportunidades sobre si se solidarizaba con Rombolá, la candidata indicó querer "aprovechar la pregunta" para comparar las amenazas que recibió el joven radical con otros presuntos "militantes" libertarios que "han sido golpeados", y sugirió la existencia de "un grupo de gente" que "quieren pasar a la violencia".

"Sí me quiero solidarizar con cada uno de los militantes de LLA que han sido golpeados, agredidos e insultados", resaltó.

El presidente de la JR compartió el martes pasado en sus redes sociales tres capturas de pantalla con mensajes a los que -dijo- está "tristemente acostumbrado" y también otras "fotos y videos amenazantes" que consideró "un paso más en el camino de violencia y persecución".

La titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, fue una de las que se solidarizó con Rombolá. El día después, la UCR también salió a condenar los ataques contra el dirigente.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FUCRNacional%2Fstatus%2F1724837818617197032&partner=&hide_thread=false El Comité Nacional de la UCR condena con energía los ataques contra @agustindrombola presidente de la Juventud Radical porteña. pic.twitter.com/Wak6IZmygM — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) November 15, 2023

