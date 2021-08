Cuatro Vientos realizó un repaso por las redes de algunos de los asistentes del encuentro y obtuvo más imágenes que enseñaron que el encuentro se celebró en Chez Guegnon el tercer fin de semana de marzo.

Algunos asistentes al encuentro publicaron en Facebook sus propias fotos para mostrar el momento vivido con ocasión del cumpleaños de uno de los amigos más cercanos del intendente de Necochea: fue la pareja de otro de los mejores amigos del Arturo Rojas quien se tomó fotos junto a su pareja y el cumpleañero confirmando así la fecha y lugar del evento.

arturo-rojas-festejo.jpg El posteo de Quesada que confirmaría la fecha del evento.

Por su parte, el 21 de marzo pasado Valeria Quesada, pareja de Sergio Chico, uno de los amigos más cercanos del intendente, subió a su cuenta de Facebook una seguidilla de fotos en las que, si bien no se ve al intendente, se encuentran ella con su pareja y el cumpleañero en el paquete salón de fiestas Chez Guegnon vestidos con la misma ropa y usando el mismo cotillón que con los que se los vio en las fotos con Rojas.

Cabe recordar que en el inicio de la pandemia, Rojas fue denunciado por romper la cuarentena obligatoria que regía en todo el país para evitar la propagación del coronavirus. Según el programa TN Central, el intendente de Necochea había participado de una fiesta el 22 de abril, denuncia que el jefe comunal calificó en ese entonces de "opereta".

Según la información de TN, una vecina de Necochea llamó al 911 y denunció la noche del 22 de abril que se realizó una fiesta en una casa cercana a la suya. De acuerdo al canal del Grupo Clarín, efectivos policiales llegaron para inspeccionar el lugar pero no realizó una presentación judicial por el delito de violación del aislamiento. “Se cree que esto no se hizo porque uno de los participantes de ese encuentro donde había funcionarios municipales era también el propio intendente Arturo Rojas”, acusó TN.

En el PRO piden explicaciones a Rojas

La gestión Rojas aún ha decidido no hacer pronunciamientos sobre este escándalo y dejó que sean sus militantes y partidarios los que negaran la veracidad de las fotos que trascendieron en las redes sociales.

En las últimas horas comenzaron a escucharse las primeras reacciones dentro del arco político en medio del clima electoral y a 20 días de celebrarse las PASO en todo el país.

Fue la concejal Eugenia Vallota (PRO), quien parece haber tomado cierta distancia de la gestión de Nueva Necochea y se hizo cargo de elevar los reclamos necesarios, pidiendo explicaciones al Ejecutivo Municipal por lo sucedido.

"Se intentó que él explicara, que él saliera a decir si era verdad, si era mentira, si era de esa fecha, si no era... porque creo que la gente se merece una explicación", dijo esta mañana la concejal macrista en diálogo con La Mañana de Rivadavia (FM 93.5 Mhz).

Aunque en principio la militancia y los "trolls" oficialistas salieron a tratar de volcar versiones falaces sobre el origen de las imágenes, su fecha y toda clase de tergiversaciones sobre el hecho, lo cierto es que el intendente no ha dado las explicaciones del caso.

"Si se filtran fotos en un evento con más de 50 personas cuando no estaba permitido hay que 'explicarlo. Y hay que decir: ‘si, me equivoqué, no me equivoqué, era de ahora, no era de ahora’, pero dar la cara", agregó Vallota.

"Me parece que se trata de eso y no es la primera vez: ya el año pasado salió una nota en TN. Yo le tengo mucho respeto al señor intendente, pero esto hay que explicar porque él representa a 100.000 vecinos de Necochea", sostuvo.

La Concejal recordó que al momento de la denuncia del supuesto asado que "en ese momento había sesión, hicimos un proyecto de decreto para que se recopilara la información del 911, del 147, del Ministerio de Seguridad, etc y no llegó nada, nunca". "No se puede probar, pero ahora hay fotos", dijo en referencia a la fiesta de marzo del 2021 en Chez Guegnon.

"Entonces, me parece que la gente merece una explicación", indicó la edil. " Por ahí no pasó nada, por ahí no era de ahora, pero de palabras del propio Jefe Comunal, porque hay un montón de gente que no podía ir a trabajar, porque había gente que estaba por cerrar su negocio", remarcó. "No se puede ir por la impunidad en determinado accionar, porque cuando uno es funcionario público tiene que responder y tiene que explicar", agregó.

Vallota sostuvo que recibió ataques por haber pedido que el intendente explicara lo sucedido: "Yo no fui a ningún cumpleaños y te terminan atacando a vos porque pedís explicaciones, más que al que aparece en las fotos".

"La verdad, yo creo que es un pedido de explicaciones, punto. Después, si cometió o no cometió un delito tendrá que intervenir o no un juez de oficio, porque es la comisión de un delito penal de la violación de un decreto", señaló Vallota.