Había sido la propia Yáñez la que disparó las especulaciones sobre su eventual estado de gravidez con una sugerente fotografía en la que se abrazaba la panza. Como la foto apareció en las horas siguientes a la revelación de la fiesta de Olivos y Yáñez no hizo aclaración respecto de la imagen que publicó en Instagram (hoy no está disponible), no fueron pocos los que pensaron que se trataba de una estrategia para suavizar la situación tras el escándalo.