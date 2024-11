Reforma constitucional en Santa Fe: Hubo avances, pero falta el acuerdo

En el medio, el Poder Ejecutivo deberá habilitar los nueve proyectos de reforma para el ciclo de Extraordinarias así como el Presupuesto y la Ley Tributaria 2025 que formarán parte de la agenda de diciembre.

Al respecto, Pullaro dialogó con la prensa y remarcó: "Somos la única provincia que no se ha adaptado a la reforma del 94. Yo entiendo que diferentes actores políticos quieran correr el eje pero el eje es muy claro, es la modernización del estado de la provincia de Santa Fe y un estado moderno no puede tener una constitución que tiene más de 60 años".

El Partido Justicialista entre cuerdas

Por su parte, el Justicialismo liderado por el exgobernador, Omar Perotti, presentó un nuevo proyecto de ley de necesidad de reforma que propone que las elecciones convencionales constituyentes coincidan con los comicios locales de 2025, pero que el trabajo de la asamblea reformadora se ejecute al año siguiente para garantizar un proceso despojado de intereses partidarios inmediatos.

En ese sentido, el diputado socialista, Joaquín Blanco señaló: "Tenemos 9 proyectos con estado parlamentario y vamos a incluirlos a todos para tener un gran texto de ley de reforma. No podrá ser el proyecto del oficialismo ni el del peronismo, sino una síntesis de todos". Sobre esa línea aseguró estar "muy cerca de un acuerdo".

No obstante, los bloques con representación parlamentaria del PJ volverán a reunirse el próximo lunes para continuar con el debate sobre qué posición tomar ya que un sector del partido quedó en la mira tras el posible acuerdo con el gobierno provincial para acompañar el proceso de reforma.

Tal anticipó Urgente24, el bloque "Hacemos Santa Fe" (perottismo) anunció su acompañamiento al desarrollo de la discusión pero advirtió que votarán favorablemente la reelección del gobernador, aunque no para el actual. Dentro de ese contexto, la diputada, Celia Arena, aclaró: "Si tenemos la posibilidad de avanzar, de encontrar puntos de acuerdos, habrá dictamen y se tratará el jueves que viene. Si no, no".

Posterior a ello, la diputada, Amalia Granata, expresó su descontento por medio de las redes sociales: "Acá está el Diputado Omar Perotti y sus súbditos votando positivo el tratamiento de la Reforma Constitucional. Sabrá lo que pensaban Perón y Evita de LOS TRAIDORES ??!!".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmelieGranata/status/1862215767309144325&partner=&hide_thread=false Acá está el Diputado Omar Perotti y sus súbditos votando positivo el tratamiento de la Reforma Constitucional.

Sabrá lo que pensaban Perón y Evita de LOS TRAIDORES ??!! pic.twitter.com/K2gNJ6vGI8 — Amalia Granata (@AmelieGranata) November 28, 2024

Los votos de los legisladores del PJ son fundamentales para la sanción de la ley que declara la necesidad de la reforma constitucional. Para aprobar dicha normativa, el gobierno provincial precisa los dos tercios de cada cámara. Si bien el Senado cuenta con esos votos, la Cámara de Diputados necesita apoyo de la oposición debido a que Unidos tiene 28 representantes y requiere 34 votos. Por ende, entre todos los sub-bloques, el justicialismo suma 10 sufragios clave para las aspiraciones del Ejecutivo.

