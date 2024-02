Recalculando (otra vez): Diana Mondino contra David Cameron

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/DianaMondino/status/1760350627580776769&partner=&hide_thread=false Poniendo las cosas en su lugar. pic.twitter.com/3uZ7Fi2X1a — Diana Mondino (@DianaMondino) February 21, 2024

Luego del encuentro, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado. “En cuanto a la Cuestión de las Islas Malvinas, la Canciller Mondino y el Secretario Cameron reconocieron la existencia de un desacuerdo. La Canciller Mondino expresó el malestar por sus declaraciones y su visita a las Islas Malvinas, tras lo cual reafirmó los derechos de soberanía de la República Argentina en la Cuestión de las Islas Malvinas y reiteró la disposición de su país a resolver la disputa de conformidad con el mandato de la comunidad internacional. A pesar de esta situación, señalaron la relevancia de avanzar en la cooperación en áreas mutuamente beneficiosas”.

Cabe recordar que la primera reacción del Gobierno de Javier Milei fue despegarse de la visita de David Cameron a las Malvinas, asegurando que “no tiene por qué opinar sobre la agenda de otros países”.

“La visita de David Cameron a Malvinas es un tema de agenda de David Cameron y del Gobierno inglés ”, sostuvo ayer el vocero presidencial Manuel Adorni. Y remató: “No tenemos por qué opinar sobre la agenda de otros países”.

Por su parte, Diana Mondino se había limitado ayer a publicar un mensaje irónico en su cuenta de X (ex Twitter):

David Cameron en Malvinas: Repudio y críticas a Mondino

Varios gobernadores salieron ayer a repudiar la visita a las Islas Malvinas de David Cameron, quien allí dijo que espera que sean británicas "por siempre".

Pero quien apuntó directamente contra Diana Mondino fue el ex embajador argentino en Estados Unidos y China, Diego Guelar: “ esto requiere una protesta formal, muy severa de nuestro desagrado. No podemos no manifestarnos sobre la visita de David Cameron porque es algo gravísimo que afecta la soberanía de las islas Malvinas”.

“Para mi sorpresa, vi que el gobierno nacional callaba y por ello me comuniqué tanto con el vocero Manuel Adorni como con la canciller Diana Mondino. El portavoz me dijo que no se harían comentarios formales y la jefa de la diplomacia se limitó a twittear con una suerte de chiste o saludo por la llegada de David Cameron a nuestra región, ojalá que pase por Buenos Aires”, se quejó Diego Guelar.

Entre los gobernadores que repudiaron la visita de David Cameron a Malvinas estuvieron Axel Kicillof (Buenos Aires), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Ricardo Quintela (La Rioja).

