Lemoine Vs Cúneo: Óvulos congelados, extorsión a Milei y el hijo "mucamita"

En medio de su alocución, reveló una presunta extorsión al Presidente por parte de la diputada Lemoine: "¿Por qué no me contestas a mí en vez de a Lali Espósito? Vos hiciste diputada a Lemoine, ¿por qué no le aclarás a la gente que la piba tiene guardados los óvulos que te sacó de los huevos con las inyecciones para guardar la posibilidad de que un día tengas un hijo con ella porque le prometías matrimonio y le pagaste con una diputación para que no abra la boca" (sic).