Quienes no quisieron el acuerdo con Latam ahora piden volver

Vayamos al comienzo del conflicto: en el comienzo de la pandemia, cuando las compañías aerocomerciales ya no podían volar, la empresa Latam ofreció un acuerdo de reducción salarial a cambio de permanencia de la fuente de empleo. Pero los trabajadores se opusieron y especularon conque la empresa no iba a cerrar o el Gobierno iría al rescate o estatización. Latam no tuvo un Estado detrás, tal como sucedió con Aerolíneas Argentinas -cuyo déficit 2021 equivale al presupuesto completo de la Provincia de Catamarca, y pagan todos los argentinos, vuelen o no-, o las propias compañías aerocomerciales estadounidenses American Airlines, United Airlines, etc. El impacto más concreto de lo que ha sucedido es el reciente cierre de Alitalia, el despido de 10.000 trabajadores y la reincorporación sólo de 2.200. Ahora, los trabajadores de Latam van a la carga por la reincorporación.