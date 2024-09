Nicolás Pino habló tras el atentado y dijo que no tiene "hipótesis ni conjeturas"

Tampoco afirmó que el episodio esté vinculado a su cercanía con el presidente Javier Milei. "No puedo decir que este episodio sea por una relación que tengo con el Presidente de la Nación", dijo.

"La cercanía que tengo con el Presidente de la Nación, más allá de la empatía personal, es la cercanía que tengo como presidente de una entidad", dijo Pino, que afirmó que se comunicó con el propio Milei, con Victoria Villarruel y con Karina Milei, así como con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El hecho tuvo lugar cuando la secretaria de Pino abrió un paquete que inmediatamente generó una detonación que derivó en un fogonazo y la diseminación de un polvo blanco. La mujer, Pamela Sousa, sufrió un hematoma. "Tuvimos la suerte de que las cosas sucediera como sucedieron, que a Pamela no le pasó nada. Hubiese sido más complicado si las cosas se daban de otro modo”, destacó.

"Los hechos son de público conocimiento, un día normal en La Rural, se recibe un paquete dirigido a la SRA, a mi nombre, lo que ustedes saben. Todo sucedió muy rápido. Hay que destacar también la firmeza y profesionalismo de todos los que intervinieron en ese momento, SAME, Policía, bomberos, la gente que desactiva bombas. Los protocolos se activaron rápidamente", detalló sobre el ataque.

"Nunca pensé que íbamos a sufrir un episodio así, un episodio de la Argentina del pasado, tener un atentado como el que sufrimos. Ayer no sabía qué palabra era, pero la ministra Bullrich habló de atentado y me hizo caer: un atentado es lo que sufrimos", añadió.

"Esa no es la Argentina que queremos y que nos merecemos. Eso pasó en este país y no tiene que volver a ocurrir", continuó Pino, que subrayó que no existieron amenazas previas.

"¿Amenazas? Cero. Y puedo dar con certeza que he transcurrido mi vida cosechando amigos y gente. Tengo la suerte de no haber cosechado enemigos. Certezas no tenemos ninguna (del hecho). Pero son episodios que no tienen que ocurrir en la Argentina de hoy", profundizó.

"La gente que sabe de esto dice fue un atentado claramente. La gente que sabe dice que si la persona que lo hizo hubiese querido hacer más daño también lo habría hecho. Si fue un aviso para hacer más daño, este aviso no va a hacer que uno se asuste", dijo.

"Vamos a seguir haciendo lo que hacemos, es en pos de defender los valores del campo, los valores de la producción, defender la actividad que nosotros como forma de vida desarrollamos. No lo hacemos por el bien personal, sino que trabajamos por el bien común de toda la Argentina", dijo.

También relató cómo cambió la vida de la Sociedad Rural. "Tendremos custodia, sí, me lo sugirieron. Hablé mucho con el Ministerio de Seguridad de la Ciudad (Waldo Wolff). Nos hicieron ver que el tema de la custodia es importante. Nos acostumbraremos a este sistema", expresó Pino.

