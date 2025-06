Máximo Kirchner: "cuando empiecen cierres y despidos masivos, los cierres de listas se volverán anecdóticos"

A la hora de analizar a sus posibles rivales en los comicios venideros, sostuvo:

"A Mauricio Macri ya no lo vota nadie, es invotable. Si miramos a La Libertad Avanza vemos lo de José Luis Espert y sus exabruptos. Tiene que ver con una forma corrosiva de hacer política que no trajo una mejor calidad de vida para la gente. El problema que tuvo en una universidad es porque no estaba en la TV, donde es festejado todo lo que dice. Descubrió que no todo vale. La regla que instaló Macri, es la agresión permanente".

“Si Espert no insulta, no tiene nada para ofrecer. No tiene valor. Es un personaje al que uno le podría decir muchas cosas".

image.png Máximo Kirchner opinó sobre Javier Milei

Autocrítica de Máximo Kirchner

"Si votaron a un tipo con una motosierra es por cómo nos veían a nosotros, tenemos parte de la responsabilidad".

En relación a la pelea del justicialismo con los medios, dijo:

A veces nuestros dirigentes se amargan mucho y entran a obrar en consecuencia de lo que leen y no de lo que hay que hacer. La dirigencia mediática, si no tiene televisión, ¿Qué hace? A veces nuestros dirigentes se amargan mucho y entran a obrar en consecuencia de lo que leen y no de lo que hay que hacer. La dirigencia mediática, si no tiene televisión, ¿Qué hace?

"Lo que está en juego es el destino del país. Mirá còmo la gente la acompaña en la calle".