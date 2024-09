Jorge Rial chicaneó a Milei por el rating y pidió que echen a alguien

En ese sentido, analizó que si el que presentaba el Presupuesto era, como se hace habitualmente, el ministro de Economía Luis Caputo, el bajísimo rating hubiera sido una anécdota y, en todo caso, se le podría haber endilgado a él "el estruendoso fracaso televisivo", pero al tratarse del Presidente los números bajos son senial de alarma.

Posteriormente, en sus redes sociales, Jorge Rial disparó munición gruesa sobre el tema y sin filtro pidió que el responsable sea despedido de Presidencia.

"Quién fue el genio que le dijo al presidente que fuera un domingo a la noche a pasar vergüenza? Anda Javo que haces 40 puntos. La gente te ama. Así lo convencieron?", dijo.

Y agregó: "Si no le pega una patada en el orto al que lo convenció la larga lista de papelones que se vienen es infinita. Alguien lo tiene que cuidar".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/rialjorge/status/1835679717279613039?s=46&t=CgPScZwGh94JUVRpkjIUQQ&partner=&hide_thread=false Quién fue el genio que le dijo al presidente que fuera un domingo a la noche a pasar vergüenza? Anda Javo que haces 40 puntos. La gente te ama. Así lo convencieron? Si no le pega una patada en el orto al que lo convenció la larga lista de papelones que se vienen es infinita.… — JORGE RIAL (@rialjorge) September 16, 2024

Eduardo Feinmann le echó la culpa a Santiago Caputo

En esa misma línea, el periodista Eduardo Feinmann responsabilizó a Santiago Caputo por el "bajo rating" que registró la cadena de Javier Milei.

"En principio, me parece que la puesta en escena del Mago del Kremlin no dio mucho resultado en los números del rating. Para mí es todo televisión, no importa. Si sumás todo, televisión abierta y cable, sumaba 14 puntos. La gente fue a buscar otra cosa", expresó el periodista de LN+.

"La gente no quería escuchar al presidente. (A Caputo) quizás alguna cuestión se le está yendo de la mano", analizó el periodista.