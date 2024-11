Festeja Fabiola: Consiguió que el 30% de la jubilación de Alberto Fernández sea para ella

De esta manera, a Fabiola le corresponderá una suma de más de 3 millones de pesos, ya que el exmandatario cobró $10.000.630 netos por su jubilación de privilegio en septiembre de 2024. Con este dinero, la ex primera dama podría cubrir el alquiler, las expensas, la cuota del jardín de su hijo y el transporte.

Anteriormente, Yañez había advertido que Fernández no pagó la cuota alimentaria durante dos meses, hecho por el cual ella decidió solicitar el embargo total de sus haberes jubilatorios para cubrir las necesidades del menor.

Fabiola Yañez está buscando trabajo

Por otro lado, D'Alessandro también contó que la ex primera dama se encuentra buscando trabajo en Madrid. En detalle, el letrado explicó que Yañez ya cuenta con toda la documentación que pide España para poder trabajar de manera legal, y que si bien Fabiola apunta a conseguir un trabajo de periodista o relacionado con la comunicación (porque es lo que estudió), dijo que ella está dispuesta a trabajar "de otra cosa".

Cabe recordar que la situación migratoria de Fabiola era floja, ya que el propio ex presidente la dejó en ese país "a la deriva" tras la denuncia que realizo por violencia de género en su contra.

“Me trajo a España, pero no me ayudó con los trámites, de hecho me revocó el pasaporte diplomático mío y de mi hijo, creo que en parte como otro modo de castigo y control”, dijo Fabiola Yañez en su declaración testimonial contra Alberto Fernández.

Desde que se fue a Madrid, Fabiola Yañez se mudó al menos dos veces. Vivió en el barrio madrileño de Argüelles y hoy pasa sus días recluida en un departamento muy céntrico de la capital española, del que suele salir sólo cuando oscurece para no ser reconocida.

Según escribió la periodista Marina Artusa en Clarín, la ex primera dama se mueve por la ciudad en un auto alquilado por suscripción que cuesta unos 600 euros por mes, siempre escoltada por la custodia policial que el gobierno de Javier Milei envió a Madrid por pedido del juez federal Julián Ercolini.