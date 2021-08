Fernando Iglesias en la mira por "aberrante y misógino"

Además, en unas de sus últimas entrevistas con el canal de noticias TN, el legislador dijo sobre las visitas a Olivos:

"Me permito decir que estos escándalos sexuales alrededor... porque la vida privada es la vida privada y la residencia presidencial es la residencia presidencial".

En eso, el periodista lo cruzó y le marcó: "No sé si eran sexuales estos, eh". Sin embargo, el diputado macrista reiteró: "Bueno, escándalos de este tipo".

Tras todos sus dichos y publicaciones, en las redes sociales no tardó en llegar la indignación por parte de miles de usuarios que exigían su renuncia y además, posicionaron la frase #IglesiasAltoJeropa para criticar al legislador.

Sin embargo, la crítica más tajante la recibió de la propia Florencia Peña, quien en un descargo que hizo hoy 02/08 en su programa de TV que transmite Telefe, disparó contra el diputado nacional y lo trató de misógino.

A ese descargo de Flor Peña, se le sumó la periodista Nancy Pazos, quien le pidió a las mujeres diputadas que integran los bloques de Juntos por el Cambio en el Congreso, que le soliciten la renuncia a Fernando Iglesias por "aberrante y machista".

"Fernando Iglesias es candidato también. Las mujeres de la lista deberían pedirle la renuncia, que además se volvió loco. Macri, antes de irse a Europa, lo único que pidió es que lo pusieran en la lista porque hace este tipo de cosas. No tiene cara", disparó furiosa la periodista Nancy Pazos.

Pero los mensajes de repudio hacia Iglesias no terminaron allí, y en la red social Twitter se leyeron algunos mensajes como estos:

"Fernando Iglesias asco das misógino, mentiroso y así ganaron la elección mintiendo y alentar el odio... Este ser despreciable, Fernando Iglesias no va a renunciar ni ninguno de su partido se la va a pedir. Creo que llegó el momento que le acomoden el cerebro a las piñas. Basta de diálogo con semejante sorete... Fernando Iglesias dice antes de vomitar sus boludeces ''Me permito decir''. ¿Eso solo sirve? ¿No será que los demás deberíamos No Permitirle Decir, empezando por los que lo convocan a sus medios?... La pregunta no es por qué Fernando Iglesias es tan sorete ni por que sigue siendo diputado, por que la respuesta es q es votado por gente tan sorete como él que en nuestro país ronda el 30%, la pregunta es por que en todos estos años todavía nadie lo cagó a trompadas", fueron algunos mensajes que se leyeron en la red social.